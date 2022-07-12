Tử vi 13 ngày tới (13/7 - 25/7), tiên tri lưu truyền, mệnh trời ấn định, 3 con giáp vận may tới tấp, thấp sáng công danh, hanh thông tài vận, tận hưởng giàu sang, vinh sủng

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 16:57

Tử vi 13 ngày tới (13/7 - 25/7), 3 con giáp may mắn hanh thông tài vận, tận hưởng giàu sang, công danh lợi lộc nhiều không kể hết.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, phước lộc vượng phát. Công việc của con giáp diễn ra thuận buồm xuôi gió, may mắn đến với bản mệnh trên phương diện công danh sự nghiệp, nắm được thực quyền trong tay. Con giáp không cần bận tâm đến vấn đề tài chính. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Sức khỏe của con giáp ổn định. Tuy nhiên, nếu có điều kiện thì bản mệnh nên đi tập thể dục đều đặn. Những buổi dã ngoại vận động với các thành viên trong gia đình vừa khỏe vừa vui vừa kết nối tình thân.

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Người tuổi Thân trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, phước lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 13 ngày tới phúc lộc lên cao, làm ăn thuận lợi. Hiệu suất công việc của con giáp may mắn này tăng lên rõ rệt, mọi chuyện được tiến hành thuận lợi giúp bạn ghi điểm tuyệt đối với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi chỉ rõ, vận tài lộc của con giáp đang thịnh đạt, bạn hãy tận dụng cơ hội này để tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Chuyện tiền bạc rủng rỉnh, con giáp không nên tiêu xài phung phí mà hãy tỉnh táo đưa ra các quyết định liên quan đến  nghề tay trái để tiền đẻ ra tiền.

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Người tuổi Dậu trong 13 ngày tới phúc lộc lên cao, làm ăn thuận lợi. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, phúc khí đầy đủ. Con giáp có cơ hội tăng doanh thu, tiền bạc thuận lợi. Nhiều khoản thu nhỏ góp thành khoản thu lớn. Bạn thoải mái về tài chính, không chỉ xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mà còn giúp đỡ những người xung quanh.

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến mới, con giáp và nửa kia yêu nhau đã lâu nên rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tình cảm bền chặt khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Thìn trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, phúc khí đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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