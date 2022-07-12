Tử vi 14 ngày tới (13/7 - 26/7), cát lộc đầy vun, vận trình thuận lợi, 3 con giáp làm một lời mười, sự nghiệp thuận lợi, phúc khí dư dôi, tiền vàng, của cải nhiều không đếm nổi

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 13:40

Tử vi 14 ngày tới (13/7 - 26/7), 3 con giáp may mắn nghiệp thuận lợi, phúc khí dư dả, ăn nên làm ra, sống trong giàu có.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 14 ngày tới lộc lá đong đầy, vận trình thuận lợi. Những khó khăn trong công việc của bản mệnh nhờ có quý nhân trợ giúp nên được sắp xếp một cách rất ổn thỏa. Bản mệnh không còn cảm thấy áp lực nữa mà ngược lại tinh thần ngày càng thoải mái, vững bước đến thành công. Tài vận rực rỡ, con giáp không cần bận lòng đến chuyện chi tiêu.

Chuyện tình yêu thấy chuyện tình cảm từ đây cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc hơn. Bạn đã không còn cáu kỉnh, nói những lời làm tổn thương đối phương nữa.

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Người tuổi Sửu trong 14 ngày tới lộc lá đông đầy, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 14 ngày tới vận trình khởi sắc. Con giáp gặp may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ sự tương trợ của Thiên tài. Bản mệnh có thể nhận được khoản tiền từ việc làm thêm, trúng thưởng,... Dù số tiền này cũng không phải là khoản lớn quá nhưng con giáp hãy xem đây là phần thưởng mà ơn trên ban tặng mà sử dụng cho thất tốt nhé.

Gia đình hài hòa mang đến cho bạn nhiều động lực để hoàn thành công việc. Chuyện tình cảm ổn định khiến bạn không có gì để bạn phải phàn nàn.

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Người tuổi Thân trong 14 ngày tới vận trình khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 14 ngày tới phúc lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến. Con giáp may mắn gặp được quý nhân nên công việc trôi chảy, gặt hài nhiều thành công. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này khẳng định vị trí của bản thân và kiếm thêm chút ít. Đường tài lộc đang rất sáng, con giáp nếu biết cố gắng sẽ trở nên giàu có.

Tình cảm có điềm lành, hẹn hò hòa thuận, thậm chí, nếu xảy ra cãi vã  thì bạn và nửa kia cũng rất nhanh sẽ làm hòa,  tình cảm mặn nồng, thắm thiết.

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Người tuổi Mão trong 14 ngày tới phúc lộc đầy nhà, - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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