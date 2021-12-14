Tử vi 12 ngày tới: 3 con giáp vượng vận QUÝ NHÂN, đường công danh rộng mở, không làm SẾP LỚN thì cũng trở thành QUAN TO

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 07:30

Những con giáp này được quý nhân đưa đường chỉ lối, đường tài lộc nhờ đó mà hanh thông đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

Vận khí của người tuổi Tý nói chung thường rất tốt. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp này luôn khá hanh thông. Thậm chí, dù có gặp phải khó khăn thì cứ vào thời điểm then chốt, cần một bước chuyển ngoặt cứu mình thì họ lại may mắn gặp được quý nhân.

Tử vi 12 ngày tới: 3 con giáp vượng vận QUÝ NHÂN, đường công danh rộng mở, không làm SẾP LỚN thì cũng trở thành QUAN TO - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi học được thầy cô tận tâm chỉ bảo, đi làm gặp được sếp rộng lòng đại lượng, quan tâm chăm sóc chỉ dạy như thầy cô. Điều quan trọng nhất là vận quý nhân của người tuổi Tý còn ứng cả vào đường tình duyên nữa. Con giáp này sẽ gặp được một nửa của mình là người hiền lương đức độ, biết quan tâm chăm sóc gia đình, yêu thương con cái. Phúc phận này đâu phải ai cũng có, chúc mừng những chú Chuột thông minh lanh lợi nhé.

Tuổi Thìn

Vận số người tuổi Thìn nếu như không là “sếp lớn” thì cũng trở thành “quan to”. Họ luôn làm việc với sự đam mê chát bỏng dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Điều này giúp họ được đền đáp xứng đáng, gặt hái được nhiều thắng lợi và may mắn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, trong 12 ngày tới vì có quý nhân phù trợ nên khi bắt tay vào xây dựng sự nghiệp thì người này sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng từ mọi người xung quanh, vượt qua mọi thử thách một cách suôn sẻ mà không phải ai cũng làm được.

Tử vi 12 ngày tới: 3 con giáp vượng vận QUÝ NHÂN, đường công danh rộng mở, không làm SẾP LỚN thì cũng trở thành QUAN TO - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống, họ là người hào phóng, hảo sảng chứ không để tâm đến những chuyện tủn mủn, vụn vặt. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người tuổi này tâm tính thiện, thích làm việc thiện.

Tử vi 12 ngày tới: 3 con giáp vượng vận QUÝ NHÂN, đường công danh rộng mở, không làm SẾP LỚN thì cũng trở thành QUAN TO - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy thuở ban đầu số mệnh gập ghềnh, khó khăn nhưng trong 12 ngày tới, vận thế của con giáp này rất hanh thông, càng về sau càng vượng phát. Người tuổi Ngọ được biết đến với phúc khí dồi dào, đi đâu cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, họ gặp nhiều may mắn, được quý nhân cứu giúp nên càng về sau càng có hậu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già 3 con giáp có số làm chủ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp