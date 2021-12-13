Đúng 2 tuần tới, 3 con giáp ngẩng mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 14:00

2 tuần tới, 3 con giáp may mắn gặp niềm vui tài lộc, vận trình phát đạt, tiền tài bao vây. Bản mệnh làm đâu thắng đó, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Tử vi con giáp cho thấy, đúng 2 tuần tới, người tuổi Tuất sự nghiệp phát đạt, làm một ăn mười. Nhờ những mối quan hệ trước đó, con giáp thành công ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mang lại nhiều lợi lộc cho công việc kinh doanh. Sự nghiệp hanh thông, Tuất nên chủ động đưa ra các kế hoạch phát triển trong từng thời điểm. Nếu biến cách lèo lái, con giáp sẽ phất lên sớm thôi.

Đúng 2 tuần tới, 3 con giáp ngẩng mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuất tràn đầy năng lượng, không ngừng làm việc, cống hiến hết mình. Con giáp giành được sự tín nhiệm của cấp trên nên được cất nhắc lên vị trí mới, tha hồ thể hiện tài năng. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ những lĩnh vực khác. Tuổi Tuất lanh lợi, biết nắm bắt tình hình nên dễ dàng phát triển, tích góp tiền bạc, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tuổi Thân

Dự đoán 2 tuần tới, người tuổi Thân công danh xán lạn, vận trình vẻ vang. Công việc của người tuổi Thân đang đi vào quỹ đạo và có sự tiến triển khá thuận lợi. Những dự án đầu tư bị cho là “chết ỉu” thời gian trước bỗng chốc sinh lời, mang đến tiền của cực khủng.

Đúng 2 tuần tới, 3 con giáp ngẩng mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ vậy mà uy tín của Thân được củng cố. Tuổi Thân có tướng giàu ở tuổi trung niên nên nếu biết làm ăn sẽ nhanh chóng thành triệu phú. Con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Ngọ ham học hỏi, có chí tiến thủ nên sau những khốn khó, thất bại Ngọ không hề nao núng. Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Ngọ sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Đúng 2 tuần tới, 3 con giáp ngẩng mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đúng 2 tuần tới chính là thời hoàng kim của con giáp giàu có này. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên không chỉ tuần mới này mà cả năm của Ngọ sẽ phú quý an nhàn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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