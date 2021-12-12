Đúng 26 ngày tới, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc cứ ồ ạt chảy vào túi, đang độc thân sớm tìm thấy 'chân mệnh'

Tâm linh - Tử vi 12/12/2021 11:00

Tử vi 26 ngày tới, những con giáp này vô cùng may mắn cuộc sống thăng quan phát tài, tình duyên vô cùng viên mãn.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, đúng 26 ngày tới, người tuổi Dậu chính là con giáp vô cùng may mắn, dễ thăng tiến trong công việc, tài lộc thăng tiến hơn người. Trong thời gian này người tuổi Dậu có cơ hội gặp được quý nhân của đời mình cuộc sống lên như diều gặp gió đi đâu cũng có thể hốt vàng hốt bạc về nhà.

Đặc biệt từ giai đoạn này, người tuổi Dậu nếu còn độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi nhanh chóng thoát khỏi kiếp độc thân và tìm thấy tình duyên đích thực của mình. Với những người có gia đình thì đây chính là thời gian hạnh phúc trong nhà có thể sẽ đón thêm thành viên mới. Chính vì vậy, cuộc sống càng thêm phát tài.

Đúng 26 ngày tới, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc cứ ồ ạt chảy vào túi, đang độc thân sớm tìm thấy 'chân mệnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với những người tuổi Tỵ, tử vi dự báo 26 ngày tới sẽ là khoảng thời gian con giáp này có sự biến chuyển lớn trong vận trình. Đặc biệt, người tuổi này biết sử dụng thời gian sao cho khéo léo, lại biết nắm bắt cơ hội nên phát lộc là điều nằm trong tầm tay. Người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Đúng 26 ngày tới, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc cứ ồ ạt chảy vào túi, đang độc thân sớm tìm thấy 'chân mệnh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ sẽ vươn lên là một trong những con giáp vượng đường tài lộc nhất. Vận may ập đến, con giáp này dễ gặp được cơ hội kiếm tiền lớn, cuộc đời bắt đầu mở ra những trang mới đầy hứa hẹn. Khó khăn qua đi, những chú Trâu sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với sự chăm chỉ của mình, trở thành người vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo sẽ có con đường vận trình tài lộc sau 26 ngày tới rất tốt. Những năm gần đây người tuổi Mão đã gặp phải không ít khó khăn, thậm chí là mất mát, tuy nhiên bản mệnh sẽ thu về được những thành quả xứng đáng, trái ngọt cho những nỗ lực đã bỏ ra.

Đúng 26 ngày tới, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc cứ ồ ạt chảy vào túi, đang độc thân sớm tìm thấy 'chân mệnh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, sau khi có quý nhân xuất hiện trong vận trình, người tuổi Mão sẽ cảm nhận rõ được sự biến chuyển tích cực trong vận trình của mình, cơ hội kiếm tiền nhanh chóng ập đến. Trong thời gian này chính bản thân những chú Mèo cũng không nghĩ được rằng có ngày mình lại may mắn đến thế, hiện thực hoá các ý tưởng của mình thành công đến thế. Vốn là con giáp thông minh khéo léo lại có tầm nhìn, nên dễ dàng thành công trong cuộc sống.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Năm mới 2022: 3 con giáp ‘chiêu tài – gọi lộc’, vừa cải vận cho bố mẹ vừa mang phúc khí cho gia đình

Năm mới 2022: 3 con giáp ‘chiêu tài – gọi lộc’, vừa cải vận cho bố mẹ vừa mang phúc khí cho gia đình

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két nên những con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng hờn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp có vận may

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp