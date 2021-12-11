Năm mới 2022: 3 con giáp ‘chiêu tài – gọi lộc’, vừa cải vận cho bố mẹ vừa mang phúc khí cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 11/12/2021 15:00

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két nên những con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng hờn.

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thế nên, dù gia đình khó khăn, nghèo khổ Dậu vẫn có thể tự tạo phú quý cho chính mình, có cuộc sống sung túc đủ đầy ngay từ thuở độc thân.

Năm mới 2022: 3 con giáp ‘chiêu tài – gọi lộc’, vừa cải vận cho bố mẹ vừa mang phúc khí cho gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước sang năm mới 2022, con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc, tiền ùa vào két tới tấp. Những dự án công việc, các mối quan hệ xã hội sẽ chiếm phần lớn thời gian của bạn. Tuy nhiên vì bận rộn nên tài chính của tuổi Dậu sẽ ngày càng ổn, bạn sẽ không phải lo lắng gì. Bởi những đức tính tốt nên trong năm 2022, tuổi Dậu sẽ thu hái được nhiều của cải cũng như may mắn sẽ thường xuyên “gõ cửa”.

Tuổi Sửu

Theo vận mệnh 12 con giáp năm 2022, tuổi Sửu hợp tài thần, vạn sự hanh thông, mưu sự hành sự đều thuận lợi. Bản mệnh có quý nhân nhập cục, các khoản thu nhập chính và các khoản tài lộc không ngừng chảy vào túi.

Năm mới 2022: 3 con giáp ‘chiêu tài – gọi lộc’, vừa cải vận cho bố mẹ vừa mang phúc khí cho gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cộng thêm bản tính chăm chỉ, cần mẫn, thật thà nhẫn nại, nên mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Năm mới này sẽ đánh dấu bước chuyển mình rực rỡ của người tuổi Sửu. Sắc sảo, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng nên người tuổi Sửu chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai vẫn có thể sở hữu cơ ngơi đồ sộ. Nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thành công nhưng Sửu không hề ỷ lại vào những gì mình đang có.

Tuổi Thìn

Trong năm 2022 này, những người tuổi Thìn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội phát triển đột phá trong sự nghiệp. Trong cả một năm, đầu óc của họ hoạt động một cách tích cực và hiệu quả nhờ đó cấp trên sẽ đánh giá cao năng lực của họ.

Năm mới 2022: 3 con giáp ‘chiêu tài – gọi lộc’, vừa cải vận cho bố mẹ vừa mang phúc khí cho gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhận thấy cơ hội tốt, bạn nhanh chóng nắm bắt và nỗ lực hoàn thiện nó một cách tốt nhất. Đó là lí do, việc tăng lương hay tăng chức là điều sớm muộn cũng xảy với người tuổi Thìn trong năm 2022. Bước sang năm mới, mặc dù công việc bận rộn nhưng người tuổi Thìn vẫn có nhu cầu cải thiện kiến thức chuyên môn của mình. Và đương nhiên việc này có lợi cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai của người tuổi Thìn.

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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