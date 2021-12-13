Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng tiến, mã đáo thành công, tài lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 08:30

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, tài lộc rực rỡ. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tuổi Sửu

Vào 5 ngày tới là thời gian may mắn nhất trong tháng của Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt. Bản mệnh có được nhiều bảng hợp động chất lượng, sự nghiệp phất lên trông thấy. Công danh thăng tiến kéo theo tài vận leo thang, con giáp tiền của dồi dào, số dư toàn khoảng tăng lên nhanh chóng.

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng tiến, mã đáo thành công, tài lộc rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, con giáp may mắn này nhất định có cuộc sống sung túc, ấm êm mãi về sau. Không chỉ vậy, trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu may mắn phúc lộc đầy người, làm ăn phát đạt. Nếu biết nắm lấy cơ hội, bản mệnh sẽ giàu lên trông thấy, tiền bạc thoải mái, tha hồ chi tiêu.

Tuổi Thìn

Sách trời đã định, trong 5 ngày tới, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Công danh của Thìn ngày càng đi lên, những hạng mục nào có con giáp tham gia đều thành công vang dội.

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng tiến, mã đáo thành công, tài lộc rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, hay tách ra làm ăn riêng thì đây chính xác là thời điểm ngàn năm có một của con giáp. Bản mệnh chuyển mình thuận lợi, nâng cao sự nghiệp. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới để gây ấn tượng với cấp trên. Kể từ đây, bản mệnh lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc phủ phê. 

Tuổi Tỵ

Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn trong 5 ngày tới. Người mang tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một món tiền lớn “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay trúng thưởng. Con giáp hãy vui vẻ đón nhận điềm lành tài lộc này nhé.

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng tiến, mã đáo thành công, tài lộc rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu may mắn không xuất hiện một cách ngẩu nhiên thì Tỵ sẽ được hội ngộ với cố nhân và nhận sự giúp đỡ lớn về tài chính. Người này còn làm sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đại công cáo thành. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể nhận được một món tiền "từ trên trời rơi xuống". Đây có thể là do trúng số hay người quan của Tỵ biếu tặng. Con giáp hãy sử dụng hợp lý nhé.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

3 con giáp phú quý vây quanh, tình duyên viên mãn trong 49 ngày tới, cuộc sống bước vào giới thượng lưu

3 con giáp phú quý vây quanh, tình duyên viên mãn trong 49 ngày tới, cuộc sống bước vào giới thượng lưu

Được cát tinh soi chiếu, phú quý ngập đầu nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, tiền tiêu không hết khiến ai cũng phát hờn trong 49 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp có vận may

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp