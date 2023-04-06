Tử vi 12 con giáp từ 10/4 đến 15/4: Mão lao đao tiền bạc, Tỵ, Hợi quý nhân tìm đến một bước lên trời

Chính tài của người tuổi Tỵ trong tháng 4 rất tốt, nói ít làm nhiều, thu nhập dồi dào, thích hợp cho việc đầu tư. Chuyện tình cảm suôn sẻ, nên có những hành động hâm nóng tình yêu. Đầu tháng công việc không tốt, phải gánh nhiều trách nhiệm. Giữa tháng, quý nhân tương trợ, khó khăn được giải quyết.

Đường tài lộc của tuổi Mão không như ý muốn vì lâm Tương Hình. Ngày này tâm trạng của bạn không ổn định, thi thoảng như người mất hồn, dễ bị lừa gạt, nhầm lẫn chuyện tiền nong. Người nào đang muốn đầu tư, mua bán đồ có giá trị thì nên tránh ngày này ra.

Đường tài lộc của tuổi Mão không như ý muốn vì lâm Tương Hình. Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm lên hương nhờ Thủy sinh Mộc. Vì một tương lai con cái được học này học kia mà không cần phải cân đo đong đếm, bạn đã cố gắng và tạo điều kiện cho con hết sức có thể. Nhiều người được nửa kia thông cảm nhiều hơn, 2 bạn dần hiểu cho nỗi khổ của nhau.

Tuổi Hợi

Theo tử vi số học, tuổi Hợi và tuổi Mão nằm trong tam hợp. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi số học, tuổi Hợi và tuổi Mão nằm trong tam hợp. Đây là 2 con giáp hợp nhau do có chung tính cách hiền lành, tốt bụng, dễ chịu. Những đặc điểm này giúp Hợi và Mão có thể hòa thuận và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Chính vì nằm trong tam hợp nên năm Quý Mão sẽ mang đến cho tuổi Hợi một năm dồi dào sức khỏe và an khang. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để tuổi Hợi tập trung vào cuộc sống của mình, phát triển bản thân, nâng cao chuyên môn và đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Về mặt tài chính, đây là năm để tuổi Hợi có thể phát triển và thành công. Có rất nhiều cơ hội tiềm năng xuất hiện, bạn chỉ cần chờ đúng thời điểm để nắm bắt là chắc chắn sẽ giàu có, sung túc. Đặc biệt, đây là thời điểm hoàn hảo để tuổi Hợi có thể đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn.

Về chuyện tình cảm và các mối quan hệ, chuyên gia phong thủy khẳng định năm 2023 này tuổi Hợi có thể mong đợi một năm thú vị và lãng mạn. Một số người độc thân sẽ tìm được tình yêu một cách bất ngờ, còn những người đã có đôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

Con số may mắn của tuổi Hợi trong năm 2023 là: 44, 22, 15 và 28.

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