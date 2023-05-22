Tử vi 12 con giáp thứ Ba, ngày 23/05/2023 chi tiết nhất: Mão công việc nhiều thách thức, Tuất cẩn thận tiểu nhân, Sửu có tin vui chuyện tình cảm

Theo tử vi tháng mới, Tương Hại cục xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu.

Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến.

Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 23/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày.

Thiên Ấn cũng cho thấy công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Công việc: Tuổi Sửu công việc ngày càng có rất nhiều cơ hội, bạn nên cố gắng trau dồi bản thân để có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức mới.

Tình duyên: Người tuổi Sửu thường xuyên nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm, đôi lúc bạn rơi vào trạng thái lo lắng quá độ.

Sức khỏe: Hôm nay bản mệnh bạn đang rất bận rộn với lịch trình nên hơi mệt mỏi.

Tài chính: Cát khí tài lộc có được là nhờ bản thân cố gắng làm việc chăm chỉ.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tuất trong tuần mới nên chú ý nhiều hơn đến việc duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân cùng với kiểm soát cảm xúc bản thân trong xu hướng tuần này. Đặc biệt là vào ngày thứ Hai để tránh những hiểu lầm và xung đột không đáng có.

Công việc: Người tuổi Tuất sẽ phải giải quyết nhiều rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra vào đầu tuần. Chính vì thế, bạn làm việc gì cũng cần đề cao cảnh giác, đồng thời đừng chủ quan và lơ là ngay cả trong những công việc quen thuộc. Đến cuối tuần, mọi việc dần đi vào quỹ đạo, thậm chí là bạn còn có cơ hội gây ấn tượng với cấp trên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa thực sự hanh thông như con giáp này mong muốn. Tốt nhất là bạn hãy tiếp tục cố gắng chứ không nên nóng vội muốn trông thấy thành quả, từ đó nghe theo những lời rủ rê của những người không đáng tin cậy. Nếu muốn giàu, bạn cần kiếm tiềm từ chính công sức lao động của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Thái Âm chính là nguyên nhân của người độc thân có nhiều điểm sáng. Bạn nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bạn cũng cởi mở hơn trước. Người đã lập gia đình cần tránh xa những người khác giới tiếp cận mình với ý đồ xấu để không phải chịu tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.