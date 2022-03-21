Tử vi 12 con giáp ngày 21/3/2022: Tuổi Sửu cẩn trọng PHÁ TÀI, tuổi TỴ có những NẤC THANG mới trong sự nghiệp, tuổi Thân đào hoa VƯỢNG SẮC

Tuổi Tý trong ngày tốt nhất không nên làm gì khiến người ấy phải bực bội vì họ đang rất khó chịu với bạn. Trong công việc mọi sự đều nở hoa nên bạn không cần phải lo lắng được gì mà chỉ cần ngồi hưởng thụ thôi.

Hôm nay tuổi Tý nên tiêu tiền có mục đích hơn thay vì chi bừa bãi như trước.

Tuổi Sửu

Hôm nay vận thế tổng thể của tuổi Sửu giảm sút, gặp nhiều phiền nhiễu, khó tập trung. Tình duyên hôm nay tăng tiến, được đối tác quan tâm, chăm sóc chu đáo. Công việc hôm nay không thuận, sẽ xảy ra sai sót, cần nghiêm túc hơn, tập trung hơn. Tài lộc hôm nay giảm sút, xuất hiện hành vi phá tài, gặp khó khăn về tài chính.

Tuổi Dần

Tam hội xuất hiện cho thấy đây là một ngày mà các mối quan hệ xã giao của tuổi Dần đều rất hài hòa và tốt đẹp. Thời điểm này rất thích hợp để con giáp này tiến hành các cuộc đàm phán, tương tác và trao đổi, đừng bỏ lỡ những cơ hội của mình.

Tuy nhiên hung tinh có thể sẽ gây ra một vài khó khăn, trở ngại mà tuổi Dần không thể nào tránh được. Cách duy nhất để bản mệnh có một ngày vui vẻ, dễ chịu chính là gạt bỏ những điều tiêu cực khỏi cuộc sống của mình và nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, tích cực.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Dần đều rất hài hòa và tốt đẹp.

Trong phương diện tình cảm, Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa tuổi Dần và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng cần chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, đừng nghĩ rằng người ấy không hiểu mình rồi giữ mọi chuyện trong lòng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão rất cần sự an ủi từ người thân sau sự cố bất ngờ của mình vậy nên hãy tìm đến họ nhé. Hôm nay tuổi Mão sẽ gặp phải một số vật cản rất lớn trong công việc mà bản thân không hề ngờ đến. Tài chính gập ghềnh chỉ vì bạn đang có nhiều dự định sắp tới.

Tuổi Thìn

Hôm nay, tổng thể vận thế của những người tuổi Thìn đang lên, tinh thần đoàn kết nhất định phải được duy trì. Vận trình tình duyên của ngày hôm nay sáng sủa, bạn có thể hẹn hò và tình cảm của hai người sẽ dễ dàng thăng hoa.

Công việc tuổi Thìn không mấy suôn sẻ.

Vận trình công việc hôm nay không mấy suôn sẻ, ra ngoài làm ăn có thể gặp nhiều tai nạn nên cẩn thận. Vận trình tài lộc hôm nay khởi sắc, có điều kiện tăng thu nhập, bạn phải chăm chỉ làm việc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thể thỏa thích thể hiện khả năng sáng tạo và sự tự tin của bản thân khi có cát tinh trợ mệnh. Nếu có ý kiến gì hay ho bản mệnh nên mạnh dạn đề xuất hoặc có thể bắt tay vào tiến hành để biến chúng thành hiện thực.

Trong công việc, bản mệnh sẽ không biết khả năng của mình tới đâu cho tới khi bắt tay vào thực hiện nó và đi đến kết quả cuối cùng. Còn nếu chỉ giữ suy nghĩ trong đầu, con giáp này sẽ không bao giờ tiến bộ được. Vì thế đừng sợ khó khăn mà hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê hoài bão của mình.

Hỏa sinh Thổ là tín hiệu tốt về tiền bạc mang lại cho tuổi Tỵ động lực trong ngày này, khi bản mệnh có thể gặt hái được nhiều thành quả giá trị từ những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. Đây cũng là ngày để nắm bắt lấy cơ hội trong công việc, nhờ thế bản mệnh sẽ thấy những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Ngọ và những mối quan hệ xung quanh đang dần xấu đi theo từng ngày. Trong công việc tuổi Ngọ cũng sẽ không được may mắn như bạn bè của mình chỉ vì bạn quá cam chịu.

Tài chính tuổi Ngọ ổn định.

Tình hình tài chính trong ngày khá ổn định. Bạn không phải vất vả quá nhiều đâu.

Tuổi Mùi

Hôm nay, vận thế tổng thể của những người tuổi Mùi tốt hơn, hãy nắm bắt thời gian để học hỏi. Vận trình tình duyên hôm nay thay đổi theo chiều hướng tích cực, có phúc thì bình đạm qua ngày cũng vui vẻ, thoải mái. Vận trình công việc hôm nay tăng tiến, có cơ hội làm việc và phát huy năng lực. Vận trình tài lộc trong ngày hôm nay tăng cao, vì vậy hãy tiết kiệm tiền thật tốt, đừng tiêu xài hoang phí.

Tuổi Thân

Hôm nay là ngày cát khí lan tràn, đào hoa vượng sắc, thế nên khả năng thành công của tuổi Thân là rất cao. Con giáp này biết được mình cần gì, muốn gì và sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương.

Tuổi Thân sẽ có một ngày chủ nhật rực rỡ với tình yêu ngập tràn con tim. Với những người đang gặp rắc rối về tình cảm hay đổ vỡ, đây là ngày hàn gắn cảm xúc, tìm kiếm những điều mới mẻ trong các mối quan hệ.

Tuổi Thân đào hoa vượng sắc.

Trong ngày hôm nay, tuổi Thân còn được nâng cao khả năng ngoại giao, tương tác để dễ bề thành công hơn trong các cuộc đàm phán. Bản mệnh sẽ luôn là một điểm sáng giữa đám đông, đừng ngạc nhiên khi họ tán dương về mình.

Tuổi Dậu

Sắp tới bạn sẽ có những phân vân rất lớn khi đưa ra những quyết định tình cảm. Tử vi tuổi Dậu cho thấy bạn đang thuận lợi trong công việc là do có sự đánh đổi nào đấy. Con giáp này thản nhiên tiêu tiền của người khác mà không suy nghĩ gì.

Tuổi Tuất

Hôm nay, vận thế tổng thể của những người tuổi Tuất tốt hơn, thái độ đối với cha mẹ đã được cải thiện.

Vận trình tình duyên hôm nay giảm sút, càng bị thúc giục, bạn càng dễ chán ghét và sinh ra tâm lý kháng cự.

Công việc tuổi Tỵ thăng hoa.

Vận trình công việc hôm nay tăng cao, giao tiếp với khách hàng nhiều hơn có lợi cho việc cải thiện hiệu suất công việc và cả chuyện thăng quan tiến chức.

Hôm nay vận trình tài lộc tăng cao, sẽ có thu nhập ổn định, không nên thay đổi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi rất may mắn khi được tài tinh trợ mệnh, thu nhập tăng tiến nhanh chóng. Thậm chí có người còn có thể nhận thêm khoản tiền bất ngờ, có thể là khoản đầu tư vốn bản mệnh quên từ lâu nay mang về tiền bạc hoặc việc hợp tác trước đây nay đã thành công.

Tài chính đương lúc rủng rỉnh nhưng con giáp này cũng không nên vì thế mà vội vàng tiêu xài hoang phí. Tiền bạc do bản mệnh vất vả mới kiếm được nên phải trân quý. Đừng vì muốn thể hiện mà tiêu xài quá tay, đến lúc khi cần tiền bản mệnh lại chăng có được đồng nào.

Tuy nhiên hôm nay đường tình duyên lại không được như ý muốn. Thủy Thổ bất dung gây ra những việc nảy sinh ngoài ý muốn, theo thời gian trở thành nút thắt trong lòng hai người nhưng không được tháo gỡ khiến cả hai cảm thấy rất ngột ngạt trong mối quan hệ này.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!