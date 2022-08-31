Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp trúng số độc đắc trong dịp Trung Thu, đại phát đại tài, hái vàng liên tiếp, ‘nằm thở’ cũng có tiền

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 12:37

Dịp Trung thu, những người tuổi sau có cơ hội ‘hái vàng hái bạc’, tiền tài đắp đống, giàu sang.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp, dịp Trung Thu, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Đặc biệt người làm ăn kinh doanh được Thần Tài che chở nên chuyện buôn bán vô cùng lý tưởng. Các đơn đặt hàng đã về tới tấp, hàng hóa cứ bán chút là hết, phải nhập hàng liên tục. Thế nên là những chú Ngựa hãy chuẩn bị tài lực, vật lực thật kĩ, chuẩn bị hàng hóa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhé. Đang lúc may mắn phát tài này đừng để cho nguồn hàng đứt đoạn, bao người muốn bán đắt hàng như bạn còn không được cơ mà.

Chuyện kinh doanh diễn tiến cực kì thuận lợi, mở hàng suôn sẻ thì mọi thứ sau đó cũng cứ thế mà đi vào guồng quay. Con giáp này đã có nhiều tài lộc dồi dào đến vậy rồi thì càng ngày sẽ càng rực rỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại có, chẳng phải lo túng thiếu bao giờ.

Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp trúng số độc đắc trong dịp Trung Thu, đại phát đại tài, hái vàng liên tiếp, ‘nằm thở’ cũng có tiền - Ảnh 1
Xem tử vi 12 con giáp, dịp Trung Thu, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người thuộc con giáp Hợi rất thông minh, rộng lượng với bạn bè, bắt đầu từ dịp Trung Thu, khi thời cơ đến, tài lộc của họ sẽ rất mạnh, sẽ không thiếu tiền để chi tiêu.

Ngoài ra, những bạn sinh năm Hợi, có chỉ số đào hoa, công danh thành đạt, đồng thời phải nhớ rằng dù làm việc chăm chỉ thì sức khỏe là hàng đầu, tin rằng nếu bạn có thể chịu đựng cô đơn, có thể thấy thịnh vượng. Những hạng mục mà con giáp này đang tham gia có điềm khởi sắc, thành công sẽ đến trong thời gian rất gần, nhờ thế mà tài lộc cũng dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong túi không phải lo lắng.

Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp trúng số độc đắc trong dịp Trung Thu, đại phát đại tài, hái vàng liên tiếp, ‘nằm thở’ cũng có tiền - Ảnh 2
Những người thuộc con giáp Hợi rất thông minh, rộng lượng với bạn bè, bắt đầu từ dịp Trung Thu, khi thời cơ đến, tài lộc của họ sẽ rất mạnh, sẽ không thiếu tiền để chi tiêu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dịp Trung Thu, người tuổi Mão được Thần linh phù hộ nên đường tài lộc sáng sủa mở rộng, tấn tài tấn lộc. Có lẽ bản mệnh biết được ‘vía’ Thần Tài nên làm gì cũng sung túc dồi dào, tiền ào ào như nước. Con giáp này chi tiêu không ít nhưng tới thời điểm này tài lộc cân bằng, thậm chí còn tăng tiến lên rất nhiều. Tiền bạc cứ hết rồi lại có, điều này là nhờ năng lực của bản mệnh. Vận may tài lộc tới không ngừng, công việc kinh doanh của họ có thể được mở rộng và sự nghiệp của họ có thể được củng cố thành công, và trong tương lai, họ có thể gặt hái nhiều may mắn. Con giáp này càng cố càng giàu cũng đã được mách trước.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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