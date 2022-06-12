Tử vi 12 con giáp chủ nhật 12/6: Sửu được tín nhiệm giao trọng trách lớn, Mão đề phòng tiểu nhân hãm hại, Ngọ dễ xuất hiện kẻ thứ 3 phá đám

Hôm nay, công việc của tuổi Tý không thuận lợi. Việc đè đầu đè cổ, không có thời gian nghỉ ngơi. Không có ai làm hộ bạn, việc gì cũng phải đứng ra giải quyết mới an tâm.

Mặt tình cảm vì Thủy khắc Hỏa nên lận đận, người độc thân dễ bị những đối tượng đang theo đuổi lừa tình. Người có đôi thì tâm trạng khó chịu, áp lực từ cuộc sống khiến Tý không thể nào nhẹ nhàng với nửa kia và mọi người xung quanh.

Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Sửu có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên.

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May mắn đang ghé thăm người tuổi Sửu cả ở phương diện tài lộc. Việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế, nhớ tận dụng hết vận may của mình trong ngày hôm nay đấy nhé.

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp cho thấy tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ vận trình. Ngày này chuyện làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, lợi nhuận ngày càng tăng tiến.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm có vui buồn lẫn lộn. Dù con giáp này và người ấy vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng giữa hai người vẫn còn tồn tại nhiều rào cản, bất đồng mà chưa hóa giải được. Những cuộc giận hờn, ghen tuông khiến cả hai đều mỏi mệt.

Tuổi Mão

Con giáp này có Kiếp Tài chiếu mệnh nên đặc biệt phải cẩn thận khi đi làm. Những bạn tăng ca, làm thêm thì cần cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình ảnh hưởng đến người khác. Một vài nghi ngờ, mất lòng tin trong công việc sẽ xuất hiện hôm nay.

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Ngũ hành Mộc khắc Thổ nhắc nhở Mão đừng hứa hẹn điều gì nếu bạn không chắc chắn mình sẽ thực hiện được điều đó với bạn bè, người thân của mình. Bạn dễ bị người khác vu oan, mất lòng tin vì hay cãi cố và không thành thật.

Đây là thời gian bất lợi cho việc kiếm tiền. Người khác mà rủ tham gia đầu tư vào cái gì đó thì tuyệt đối đừng nghe theo. Có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân cố tình gây cản trở, hãm hại bạn, tiền mất tật mang.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần chú ý trong giao tiếp với mọi người. Bạn có thể góp ý nếu thấy việc gì đó không phù hợp nhưng chớ nói một cách thẳng thừng, hãy chọn lối diễn đạt uyển chuyển và khéo léo hơn.

Bạn càng tỏ thái độ chỉ trích gay gắt sẽ càng khiến sự việc bị đẩy đến mức cao trào, gây tranh cãi mà công việc chung cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, mọi người cũng sẽ nhìn nhận sai lệch về con người bạn, rất bất lợi cho đường tiến thân sau này.

Tuổi Tỵ

Công danh sự nghiệp hanh thông, phải biết rằng vài lời nói chẳng khác gì dao giấu trong nụ cười, đừng mắc lừa.

Gần đây bạn được lãnh đạo đánh giá cao, lãnh đạo sẵn lòng giúp đỡ, giúp đỡ bạn trong sự nghiệp. Nên cần kiệm trong cuộc sống, không tiêu xài hoang phí, một số dự án đầu tư gần đây bắt đầu thua lỗ.

Bạn ngày càng chán nản, đi chơi vui vẻ nhưng lại chia tay vì chuyện vặt vãnh.

Tuổi Ngọ

Vận trình tương đối kém, đối mặt với một số việc thì nên bớt soi mói, cũng không nên quá căng thẳng, làm việc gì cũng phải chăm chỉ hơn.

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Bạn phải nhớ, tiền do tự thân lao động kiếm được thường nhanh và ổn định nhất, đừng ham nhưng thứ không phải của mình.

Dễ xuất hiện kẻ thứ ba trong mối quan hệ, bạn nhất định phải tuân thủ nguyên tắc của bản thân, không ngoảnh mặt làm ngơ, nếu không đối phương sẽ ngày càng quá đáng

Tuổi Mùi

Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, vận trình tương đối kém, chuyển sang môi trường làm việc mới cũng không hanh thông, bạn phải thể hiện sự tự tin trước đây của mình. Sức mạnh của sự tự tin mang lại là rất mạnh mẽ, có thể khiến bạn đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh.

Thể hiện ở những công việc kinh doanh bên lề, tuy không có cơ hội thăng tiến trong công việc nhưng bạn đã hoàn thành tốt những công việc bán thời gian, bổ sung ngân khố. Hãy tự tin lên, bạn sẽ được sếp đánh giá cao hơn, có cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thân

Tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để được phục vụ người khác. Đơn giản có thể là một chuyến thăm bất ngờ với một người không đi ra ngoài nhiều vì bệnh tật.

Cố gắng hết sức để hoàn thành những gì bạn bắt đầu. Nếu bạn vội vàng, bạn có thể bỏ lỡ những chi tiết quan trọng. Sẵn sàng kiểm tra lại và nếu cần thì làm

Tuổi Dậu

Tài chính của tuổi Dậu tương đối tốt và không có gì khiến bạn phải lo lắng. Tuổi Dậu luôn làm những điều ngược lại với suy nghĩ của mình.

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Trong chuyện tình cảm tuổi Dậu có duyên âm nên muốn thuận lợi thì cũng không được nữa rồi. Sắp tới tuổi Dậu nếu muốn kinh doanh gì đó thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ vào nhé.

Tuổi Tuất

Có thể khó để bám sát lịch trình đã định ngày hôm nay. Đối với một số người, họ sẽ cảm thấy hơi khó khăn khi đối diện cái mới.

Nói chuyện với những người bạn đáng tin cậy. Hãy hình dung tương lai và đừng tuyệt vọng. Rắc rối không kéo dài và mặt trời sẽ chiếu sáng trở lại.

Tuổi Hợi

Trong công việc, tuổi Hợi có thể sẽ phải trả giá rất nhiều cho hành động dại dột của mình.Trong ngày tuổi Hợi phải trả nhiều tiền cho công việc cá nhân.

Bản mệnh sắp tới tốt nhất là nên cảnh giác với chính những người mà mình thấy thân thiết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.