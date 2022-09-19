Tử vi 11 ngày tới (20/9 - 30/9), Phật Bà ban phước, Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp hứng trọn kim tiền, tài lộc bứt phá ngoạn mục, tiền bạc trải đầy đường đi, sự nghiệp quý nhân giúp đỡ thăng hoa sáng chói

Trong 11 ngày tới, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, làm gì cũng hái ra tiền, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cuộc sống hưng thịnh phú quý.
- Sau ngày mai (20/9), thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 99%, 3 con giáp đổi đời chỉ sau một đêm, thuận lợi đủ đường, tài lộc đuề huề, tiền bạc tứ phía đổ về, một bước lên tiên
- Trúng số độc đắc vào 16 chiều mai (20/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, tiền bạc đổ về như thác, sự nghiệp bừng sáng, ung dung ngồi hưởng lộc trời, thuận thế làm giàu
Tuổi Dần
Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì đúng vào 11 ngày sắp tới (20/9 - 30/9), con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, tài lộc hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Được quý nhân và Thần Tài mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dần, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm.
Đường tài lộc của tuổi Dần trong giai đoạn này có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Dần có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều. Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Dần có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.
Đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của con giáp này. Với những người tuổi Dần làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.
Tuổi Thìn
Thìn là người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân. Tử vi cho biết, 11 ngày sắp tới, đây được coi là thời gian tốt nhất của người tuổi Thìn, thời gian này sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Thìn lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể.
Người tuổi Thìn trong giai đoạn này có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Con giáp tuổi Thìn dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.
Tử vi chỉ rõ, người tuổi Thìn làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Thìn sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích tự do. Họ tích hợp để làm những công việc có tính chất sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt. Tử vi dự báo rằng, 11 ngày tới (20/9 - 30/9), vận trình của tuổi Dậu bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường.
Quý nhân xuất hiện trong giai đoạn này cũng sẽ giúp Dậu gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Tuổi Dậu sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Dậu còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay.
Người tuổi Dậu sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp thời gian này cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.