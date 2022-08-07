Tử vi 10 ngày tới (8/8 - 17/8), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp hưởng Lộc trời ban, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, tiền đổ về ngày một tăng, vận trình trải đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 18:55

Tử vi 10 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn hưởng Lộc trời ban, con đường sự nghiệp viên mãn, thăng quan tiến chức, tài lộc vượt mốc mong muốn, cuộc sống hưởng thụ giàu sang, muốn gì có đó.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường rất nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh. Họ luôn sống lạc quan dù có đang ở trong môi trường đầy khó khăn. Bề ngoài họ là người kín đáo nhưng không phải vậy. Con giáp này luôn kiểm soát đượ, lẫn hay giúp đỡ người khác nên được rất nhiều người yêu quý.

Nhờ những sự nỗ lực trước đây, tử vi cho biết 10 ngày tới đây chính là thời điểm tuổi Tý có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến. Sự nghiệp của họ được dự đoán sẽ tăng lên trong giai đoạn này. Miễn là con giáp này tỏ ra mình quyết tâm, họ nhất định sẽ đạt được mục tiêu và mong muốn của mình. Tuổi Tý cũng có cơ hội mạnh mẽ để được thăng chức hoặc tăng lương nếu bản thân họ làm việc chăm chỉ vào năm nay.

Không chỉ thuận lợi trong công việc, bản mệnh còn gặp may mắn trên con đường tình duyên. Nếu đang còn độc thân, họ hoàn toàn có thể sẽ tìm thấy một nửa của đời mình. Nếu như đã nên duyên cùng ai đó, đây là lúc cả hai cần vun đắp tình cảm để thêm phần gắn bó.

con giap 1
Nhờ những sự nỗ lực trước đây, tử vi cho biết 10 ngày tới đây chính là thời điểm tuổi Tý có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến. Sự nghiệp của họ được dự đoán sẽ tăng lên trong giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đa số người tuổi Thân có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Người tuổi Thân thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc.

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng.

Chưa hết, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Thân. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bản mệnh. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chất phác, ít màu mè, sống trầm lặng. Họ luôn điều hòa được các mối quan hệ theo hướng dĩ hòa vi quý nên rất được mọi người yêu mến.

Tuy nhiên trong năm 2021 vừa qua, do Thiên Can Canh Kim lộ xuất Chính Ấn, Thái Tuế Tý Thủy lộ xuất kiếp tài nên con giáp này dễ vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh, thị phi, hay phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, đồng thời phải chịu sự ảnh hưởng không tốt của anh em hoặc bạn bè.

Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi tử vi dự đoán, 10 ngày tới đây vận thế của con giáp này sẽ trổ nên vô cùng hanh thông, khi đứng trước những lựa chọn trong cuộc sống, con giáp này sẽ thể hiện rất tốt, chỉ cần giữ được trạng thái này thì sẽ có thu hoạch ổn định, cuộc sống trở nên sôi nổi và đáng giá ăn mừng.

con giap 3
Người tuổi Hợi chất phác, ít màu mè, sống trầm lặng. Họ luôn điều hòa được các mối quan hệ theo hướng dĩ hòa vi quý nên rất được mọi người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày tới (8/8 - 10/8), 3 con giáp tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền tỷ sướng hết phần thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình sắp tới suôn sẻ, tràn ngập tiếng cười

Tử vi 3 ngày tới (8/8 - 10/8), 3 con giáp tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền tỷ sướng hết phần thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình sắp tới suôn sẻ, tràn ngập tiếng cười

Tử vi 3 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền tỷ sướng phần thiên hạ, muốn gì có nấy, cuộc sống an nhiên, hạnh phúc ấm no.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi 10 ngày tới tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng