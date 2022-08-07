Tử vi 10 ngày tới (8/8 - 17/8), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp hưởng Lộc trời ban, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, tiền đổ về ngày một tăng, vận trình trải đầy vinh quang

Tử vi 10 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn hưởng Lộc trời ban, con đường sự nghiệp viên mãn, thăng quan tiến chức, tài lộc vượt mốc mong muốn, cuộc sống hưởng thụ giàu sang, muốn gì có đó.

Tuổi Tý Người tuổi Tý thường rất nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh. Họ luôn sống lạc quan dù có đang ở trong môi trường đầy khó khăn. Bề ngoài họ là người kín đáo nhưng không phải vậy. Con giáp này luôn kiểm soát đượ, lẫn hay giúp đỡ người khác nên được rất nhiều người yêu quý. Nhờ những sự nỗ lực trước đây, tử vi cho biết 10 ngày tới đây chính là thời điểm tuổi Tý có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến. Sự nghiệp của họ được dự đoán sẽ tăng lên trong giai đoạn này. Miễn là con giáp này tỏ ra mình quyết tâm, họ nhất định sẽ đạt được mục tiêu và mong muốn của mình. Tuổi Tý cũng có cơ hội mạnh mẽ để được thăng chức hoặc tăng lương nếu bản thân họ làm việc chăm chỉ vào năm nay.

Không chỉ thuận lợi trong công việc, bản mệnh còn gặp may mắn trên con đường tình duyên. Nếu đang còn độc thân, họ hoàn toàn có thể sẽ tìm thấy một nửa của đời mình. Nếu như đã nên duyên cùng ai đó, đây là lúc cả hai cần vun đắp tình cảm để thêm phần gắn bó. Nhờ những sự nỗ lực trước đây, tử vi cho biết 10 ngày tới đây chính là thời điểm tuổi Tý có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến. Sự nghiệp của họ được dự đoán sẽ tăng lên trong giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Đa số người tuổi Thân có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Người tuổi Thân thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc.

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng. Chưa hết, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Thân. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bản mệnh. Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi chất phác, ít màu mè, sống trầm lặng. Họ luôn điều hòa được các mối quan hệ theo hướng dĩ hòa vi quý nên rất được mọi người yêu mến. Tuy nhiên trong năm 2021 vừa qua, do Thiên Can Canh Kim lộ xuất Chính Ấn, Thái Tuế Tý Thủy lộ xuất kiếp tài nên con giáp này dễ vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh, thị phi, hay phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, đồng thời phải chịu sự ảnh hưởng không tốt của anh em hoặc bạn bè. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi tử vi dự đoán, 10 ngày tới đây vận thế của con giáp này sẽ trổ nên vô cùng hanh thông, khi đứng trước những lựa chọn trong cuộc sống, con giáp này sẽ thể hiện rất tốt, chỉ cần giữ được trạng thái này thì sẽ có thu hoạch ổn định, cuộc sống trở nên sôi nổi và đáng giá ăn mừng. Người tuổi Hợi chất phác, ít màu mè, sống trầm lặng. Họ luôn điều hòa được các mối quan hệ theo hướng dĩ hòa vi quý nên rất được mọi người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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