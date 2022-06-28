Tử vi 10 ngày tới (29/6 - 8/7), Thần Tài giúp đỡ, 3 con giáp sắp sửa nhận được vận may lớn, sự nghiệp thăng tiến không ngừng nghỉ, tài lộc vinh quang phú quý cùng lúc có đủ, gia đình hạnh phúc ấm no

Cụ thể, sự nghiệp nhờ luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực nên con giáp này có được sự đánh giá cao từ sếp lẫn đồng nghiệp nên thời gian tới được cho thử sức ở vị trí cao hơn, chỉ cần phát huy được điểm mạnh vốn của của mình Mùi sẽ có được vị trí mới nhanh chóng, thậm chí còn được tăng lương.

Theo tử vi 12 con giáp , 10 ngày tới đây người tuổi Mùi có thể nhận lại thành quả xứng đáng với công sức mà bản thân đã bỏ ra suốt bấy lâu. Đây là thời điểm con giáp này thoát khỏi sự đeo bám của hung tinh, đón quý nhân, nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống bắt đầu bước sang một tầm cao mới.

Phương diện tình cảm cũng khá suôn sẻ. Bạn và người ấy luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương. Gia đình ngập tràn tiếng cười, phải nói là bạn đang có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc khiến ai ai cũng phải ghen tị.

Vận tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Nếu có cơ hội tốt để tiết kiệm hay đầu tư thì con giáp này, hãy nắm bắt ngay nhé. Song trước khi bắt đầu bất kì kế hoạch nào bạn cũng cần phải tìm hiểu và suy tính thật kĩ để tránh mắc phải sai lầm trong quyết định của mình nhé.

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây người tuổi Mùi có thể nhận lại thành quả xứng đáng với công sức mà bản thân đã bỏ ra suốt bấy lâu. Đây là thời điểm con giáp này thoát khỏi sự đeo bám của hung tinh, đón quý nhân, nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống bắt đầu bước sang một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Ngoài ra, con giáp này còn là mẫu người sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây, con đường hậu vận của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng viên mãn khi đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt. Có thể kể đến một vài thành công như, việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió khi nhận được sự chỉ dẫn từ quý nhân, qua đó giúp cho bản mệnh thu về khoản tiền lớn trong năm nay.

Tuy nhiên, con giáp này cũng nên giành thời gian cho người thân và bạn bè của mình. Đừng vì quá mải mê kiếm tiền mà đánh mất một số mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng với mình nhé.

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây, con đường hậu vận của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng viên mãn khi đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt. Có thể kể đến một vài thành công như, việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió khi nhận được sự chỉ dẫn từ quý nhân, qua đó giúp cho bản mệnh thu về khoản tiền lớn trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tính cách thường thấy của hầu hết người tuổi Dậu là cẩn thận. Điều này rất tốt nhưng đôi khi lại là trở ngại bởi quá cẩn trọng, họ dễ bỏ lỡ một số cơ hội mà ban đầu thuộc về mình.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, con giáp này thời gian tới sẽ mạnh dạn theo đuổi một số ý tưởng mới và dám đổi mới trong công việc. Dám chấp nhận những điều mới và cố gắng nhận ra những thiếu sót của bản thân, để tìm ra lối thoát mới. Cũng nhờ vậy nên công việc của Dậu cũng dần trở nên tiến tiển và không sớm hay muộn cũng sẽ được thăng quan tiến chức nhanh chóng.

Ngoài ra, công việc ổn định giúp người tuổi Dậu thu nhập ở mức khá, vấn đề tài chính không có gì đáng ngại. Nếu cân bằng trong chi tiêu có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, con giáp này thời gian tới sẽ mạnh dạn theo đuổi một số ý tưởng mới và dám đổi mới trong công việc. Dám chấp nhận những điều mới và cố gắng nhận ra những thiếu sót của bản thân, để tìm ra lối thoát mới. Cũng nhờ vậy nên công việc của Dậu cũng dần trở nên tiến tiển và không sớm hay muộn cũng sẽ được thăng quan tiến chức nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.