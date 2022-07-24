Tử vi 10 ngày tới (25/7-3/8), 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, phát tài phát lộc, vận may tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 19:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, phát tài phát lộc, vận may tăng vọt trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Đúng 10 ngày tới, công việc của người tuổi Sửu sẽ khá thuận lợi, suôn sẻ hơn nhiều so với trước đó. Không những thế con giáp này còn được đánh giá cao vì tinh thần hết mình với công việc, cống hiến không ngừng nghỉ, không quản ngại khó khăn.

Về phương diện tình cảm, người tuổi Sửu có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong ngày. Ngũ hành Thổ được Hỏa dưỡng nên mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho con giáp may mắn này.

Tử vi 10 ngày tới (25/7-3/8), 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, phát tài phát lộc, vận may tăng vọt - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Sửu sẽ khá thuận lợi, suôn sẻ hơn nhiều so với trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên thăng tiến vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Không những thế, cơ hội tài lộc cũng tìm đến với con giáp này, nhất là người làm nghề buôn bán kinh doanh, làm tự do sẽ có cơ may tiền bạc khá lớn.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui cát lành trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Nếu còn độc thân, người tuổi Thìn sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, có thể cùng chung bước sau này. Trong khi đó các cặp đôi được bước tiến mới trong mối quan hệ của mình.

Tử vi 10 ngày tới (25/7-3/8), 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, phát tài phát lộc, vận may tăng vọt - Ảnh 2
Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên thăng tiến vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc trong 10 ngày tới. Chuyện hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ vậy mà đường công danh sự nghiệp tăng tiến không ngừng, càng tiếp thêm hứng khởi và năng lượng cho bản mệnh. Tài chính của người tuổi Mùi khá vượng nhưng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Đường tình duyên của con giáp này cũng có nhiều tin vui. Người có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau, tình cảm ngày càng bền chặt, thắm thiết. Nếu còn độc thân, con giáp này cũng có cơ hội làm quen với nhiều người khác phái, song có thể nên duyên với ai đó hay không thì còn tùy thuộc vào tình cảm của bản mệnh.

Tử vi 10 ngày tới (25/7-3/8), 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, phát tài phát lộc, vận may tăng vọt - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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