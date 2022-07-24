Kể từ thất tịch 7/7 âm: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc chảy vào nhà 'ào ào như thác đổ'

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 15:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng hố vàng", đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc chảy vào nhà "ào ào như thác đổ" kể từ thất tịch 7/7 âm.

Tuổi Mùi

Từ thất tịch 7/7 âm, người tuổi Mùi sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chuyện công việc suôn sẻ đến bất ngờ. Quý nhân xuất hiện, giải quyết hết những trở ngại ngáng trở, bản mệnh không cần quá vất vả mà vẫn có được những gì mình mong muốn. Bạn cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ đẹp đến thế khi mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó.

Với cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo nên con giáp này thu hút được không ít đối tượng khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh mà làm người khác tổn thương, hiểu lầm bản mệnh đang có ý. 

Kể từ thất tịch 7/7 âm: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc chảy vào nhà 'ào ào như thác đổ' - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chuyện công việc suôn sẻ đến bất ngờ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thần Tài che chở cho tài vận của người tuổi Sửu nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong 10 ngày tới đây.

Bên cạnh đó, may mắn là vận trình tình duyên của con giáp may mắn này vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho dù giữa hai bạn vẫn tồn tại những khác biệt nhưng tín hiệu mừng là cả hai biết bao dung và tôn trọng nhau để tình cảm luôn tốt đẹp. Nhờ đó, tình yêu cả hai càng thêm bền vững và hứa hẹn sẽ sớm có tin vui bất ngờ.

Kể từ thất tịch 7/7 âm: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc chảy vào nhà 'ào ào như thác đổ' - Ảnh 2
Thần Tài che chở cho tài vận của người tuổi Sửu nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có phần khởi sắc, nhất là những người làm trong ngành dịch vụ thì đây sẽ là cơ hội để con giáp này tỏa sáng, dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khác hàng. Chắc chắn sẽ đem lại sự hài lòng cho các vị khách và muốn quay trở lại.

Về vận trình tình cảm, người độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Kể từ thất tịch 7/7 âm: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc chảy vào nhà 'ào ào như thác đổ' - Ảnh 3
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có phần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Sau ngày mai, 3 con giáp 'kẽo kẹt' gánh vàng về nhà, ra ngõ gặp Thần Tài, vào nhà đụng quý nhân

Sau ngày mai, 3 con giáp 'kẽo kẹt' gánh vàng về nhà, ra ngõ gặp Thần Tài, vào nhà đụng quý nhân

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "kẽo kẹt" gánh vàng về nhà, ra ngõ gặp Thần Tài, vào nhà đụng quý nhân sau ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui