Tử vi 10 ngày tới (18/5-27/5), Thần Tài chạm ngõ, những con giáp sau 'vận đỏ như son', tay phải hứng vàng, tay trái hứng bạc, cầu được ước thấy, vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "vận đỏ như son", tay phải hứng vàng, tay trái hứng bạc, cầu được ước thấy, vinh hoa phú quý trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó. Chính vì vậy mà con giáp may mắn này được Thần Tài tương trợ, nhiều người yêu mến. Do đó, bạn nên tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng của mình. Đồng thời cũng là để tìm kiếm cơ hội làm giàu trong 10 ngày tới.

Bạn cũng là một trong những con giáp giỏi giang, giàu có nhất trong thời điểm hoàng kim này. Nhờ có tài giao tiếp tốt, lại đối xử với bạn bè hết mình nên khi bạn gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có người dang tay giúp đỡ nhiệt tình. 

Về vận trình tình cảm, người độc thân có cơ hội để bắt đầu mối quan hệ mới. Đối với những ai đã từng bị tổn thương tình cảm trong quá khứ, lúc này sẽ có thêm hy vọng, vết thương lòng được hàn gắn. Đây là giai đoạn đẹp nhất cho tình yêu của Kim Ngưubạnn và bạn bè.

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Người tuổi Dần gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có người dang tay giúp đỡ nhiệt tình - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp trong thời gian tới. Bạn làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, người cầm tinh con Dê sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. 

Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của con giáp này tương đối phẳng lặng. Tình yêu trầm lắng không có nghĩa là tình cảm không phát triển, các cặp đôi nên giao lưu với bạn bè để tăng thêm chút tươi mới cho tình yêu của hai bạn. Thậm chí, có nhiều cặp đôi kết hôn, bạn ổn định hơn về cảm xúc, có nhiều niềm tin vào tình yêu,lúc này nên tận dụng cơ hội để củng cố các mối quan hệ của mình.

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Người tuổi Ngọ có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Đây cũng chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đào hoa vận mang lại nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho người độc thân, đây là cơ hội tốt để bạn tìm được người vừa ý. Có khá nhiều người theo đuổi, bạn nên dành thời gian quan tâm để có lựa chọn phù hợp. Do đó, bạn đừng ở nhà quá nhiều mà thay vào đó là chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoài trời thì mới mong tăng thêm nhiều cơ hội gặp gỡ những người khác giới.

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Đào hoa vận mang lại nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho người độc thân - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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