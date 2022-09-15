Tử vi 10 ngày tới (16/9 - 25/9), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp vơ vét của cải châu báu khắp thiên hạ, sự nghiệp từng bước đi lên, tài lộc bùng nổ, vận trình bay cao

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 15:05

Tử vi 10 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn sở hữu vận may hơn người, công danh sự nghiệp xán lạn, tài lộc nhân đôi, tiền về đầy két sắt, tiêu pha thoải mái cũng không hết.

Tuổi Tuất

Từ giờ cho đến hết tháng 9 năm 2022 này, vận thế của người tuổi Tuất có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, các khó khăn trước đó trong cuộc sống lẫn công việc đều được giải quyết triệt để, con đường phía trước thuận lợi đủ đường. 

Sức khỏe của người tuổi Tuất cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, chỉ cần tiếp tục nỗ lực cấp trên nhất định sẽ công nhận sự nỗ lực của bạn. Đối với những người làm chủ, kinh doanh sắp tới các dự án làm ăn phát triển, quý nhân giúp đỡ Tuất kiếm về các khoản tiền khủng từ những bản hợp đồng đầu tư. 

Đặc biệt tử vi còn cho biết trong 10 ngày tới đây, tuổi Tuất sẽ có con đường công danh tài lộc cực kỳ viên mãn, đường tình duyên cũng nhờ đó mà đỏ thắm thêm phần hạnh phúc. Tựu chung lại thành công của Tuất phụ thuộc vào độ chăm chỉ của họ. 

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Từ giờ cho đến hết tháng 9 năm 2022 này, vận thế của người tuổi Tuất có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, các khó khăn trước đó trong cuộc sống lẫn công việc đều được giải quyết triệt để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý về tính cách thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ mông lung. Trong cuộc sống, đa phần họ đều là người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Chính vì tính tình tốt nên xung quanh họ luôn có nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ mỗi khi con giáp này rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới cho biết người tuổi Tý may mắn được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Con giáp này có ý chí cầu tiến, mạnh mẽ và tự tin. Vì vậy, các dự án họ đề xuất đều được duyệt và đưa vào triển khai. Đối với những ai đang làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thu nhập cao, cuộc sống từ đây bước sang trang mới hưởng thủ đủ mọi vinh quang. 

Ngoài ra cũng trong giai đoạn này, đối với những ai đang có ý định chuyển việc thì cần suy nghĩ thấu đáo trước khi lựa chọn ra đi. Trước hết, con giáp này cần tìm được công việc tốt trước đã, đừng đưa ra những quyết định một cách mù quáng, kẻo lại va vào vết xe đổ như trước.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới cho biết người tuổi Tý may mắn được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Con giáp này có ý chí cầu tiến, mạnh mẽ và tự tin. Vì vậy, các dự án họ đề xuất đều được duyệt và đưa vào triển khai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 10 ngày tới cho biết con đường hậu vận của người tuổi Mão diễn ra vô cùng thuận lợi, họ sở hữu vận khí vô cùng vượng. Con giáp này là người chu đáo, thận trọng, nhẹ nhàng và ân cần, hòa đồng, nói chuyện dễ nghe. Chính vì vậy, những người xung quanh luôn rất thích ở cạnh con giáp này. 

Trong khoảng thời gian này, tuổi Mão làm việc gì cũng thành khẩn, thuận thiên hạ, may có quý nhân giúp đỡ nên khi gặp phải vấn đề không thể tự mình giải quyết cũng dễ dàng vượt qua, con giáp này càng nỗ lực chăm chỉ bao nhiêu thành quả cuối cùng rồi cũng sẽ tìm về với bạn. 

Sự nghiệp hưng vượng, phú quý vinh hoa không mời mà đến, tuổi Mão đón tài lộc dồi dào liên tục từ giờ cho đến hết năm 2022. Tuy nhiên, nếu Mão tỏ ra lười biếng mọi vinh hoa phú quý khó lòng tìm đến bởi không có thành công nào là đến theo một cách tự nhiên cả. Vì vậy hãy cố gắng lên nhé. 

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Trong khoảng thời gian này, tuổi Mão làm việc gì cũng thành khẩn, thuận thiên hạ, may có quý nhân giúp đỡ nên khi gặp phải vấn đề không thể tự mình giải quyết cũng dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 17h chiều mai (16/9/2022), Thần Tài ban phước, 3 con giáp trúng số 100 tỷ, tài lộc sáng bừng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới hưởng đủ vinh quang

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (16/9/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bùng nổ, vận trình sắp tới làm gì cũng gặp thuận lợi.

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