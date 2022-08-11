Tử vi 10 ngày tới (12/8 - 21/8), tiền tài nắm chắc trong tay, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', cát lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui, phúc trời

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 16:00

Tử vi 10 ngày tới (12/8 - 21/8), 3 con giáp ma mắn cát lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Hợi

]Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp được cấp trên tin tưởng mà giao trọng trách. Đây là cơ hội tốt  con giáp chứng minh được năng lực của mình, thuận đường thăng quan tiến chức.  

Vận trình tài lộc của con giáp có khá nhiều những điều tích cực cho thấy thời gian tới dễ sinh lời và đạt kết quả mỹ mãn. Đây cũng là thời điểm tốt để lên kế hoạch hay ý tưởng mới cho sự nghiệp của mình.

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]Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Trong công việc, con giáp sắp xếp các kế hoạch, thời gian hợp lý nên mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Bất kỳ trục trặc nào cũng được bạn giải quyết một cách nhanh chóng. Trong thời gian này. Nếu đang có kế hoạch đi đâu đó giải lao thì đây là thời điểm tốt để bạn thực hiện.

Chuyện tình duyên của con giáp vượng sắc. Con giáp và nửa kia yêu thương và thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 10 ngày đón nhận nhiều điều tốt lành. Vận trình của con giáp may mắn thăng tiến về mọi mặt. Công việc của bạn diễn ra dễ dàng. Con giáp cơ cơ hội gặp gỡ những người có cùng chí hướng, có thể kề vai sát cánh với bạn trong những dự án tương lai.

Con đường tài lộc trong thời gian này được duy trì ở mức ổn định. Ngoài thu nhập chính, con giáp còn có thể kiếm tiền từ nhiều nghề tay trái khác nhau. Tiền bạc dư dả, con giáp không cần lo nghĩ đến chuyện chi tiêu.

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Người tuổi Thân trong 10 ngày đón nhận nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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