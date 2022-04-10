Tử vi 10 ngày tới (11/4 - 20/4), 3 con giáp rũ sạch vận xui, thảnh thơi hưởng lộc, nghênh đón quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 11:09

Ai khó khăn mặc kệ nhưng trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có cuộc sống giàu sang nhiều người mơ ước.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hòa đồng, dễ gần, thích kết bạn. Họ có khả năng giao tiếp tốt, giỏi xử lý các tình huống xã hội nên được lòng mọi người. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tụy, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý từ người khác.

Trong 10 ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Mùi khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc.

Tử vi 10 ngày tới (11/4 - 20/4), 3 con giáp rũ sạch vận xui, thảnh thơi hưởng lộc, nghênh đón quý nhân - Ảnh 1
Trong 10 ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Mùi khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Tuổi Sửu cần nỗ lực nhiều hơn để nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được lời mời làm việc phù hợp hơn.

Nhờ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, họ dễ thương lượng được mức lương khá cao. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Tử vi 10 ngày tới (11/4 - 20/4), 3 con giáp rũ sạch vận xui, thảnh thơi hưởng lộc, nghênh đón quý nhân - Ảnh 2
10 ngày tới đây, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thuộc tuýp người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, gần gũi nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, con giáp này là người cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thân.

10 ngày tới đây, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng. Sáng kiến, ý tưởng của họ đã được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Người làm kinh doanh cũng nhận được những cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn, con đường làm giàu ngày càng rộng mở.

Tử vi 10 ngày tới (11/4 - 20/4), 3 con giáp rũ sạch vận xui, thảnh thơi hưởng lộc, nghênh đón quý nhân - Ảnh 3
10 ngày tới đây, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Trong 9 ngày tới (9/4 - 17/4), 3 con giáp chỉ cần quơ tay là có cả biển tiền, vạn sự khởi sắc, phúc khí tràn đầy

Trong 9 ngày tới (9/4 - 17/4), 3 con giáp chỉ cần quơ tay là có cả biển tiền, vạn sự khởi sắc, phúc khí tràn đầy

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp may mắn này trong 9 ngày tới đều rất khởi sắc.

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