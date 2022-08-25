Tử vi 10 ngày tới (1/9-10/9/2022), 3 con giáp điểm mặt sẽ hưng vượng, Ngọ, Mão ôm cả núi tiền, trúng số độc đắc mỗi ngày, Thìn thì bưng lộc túi người, tiền về như lũ sông Hồng

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 09:59

3 con giáp điểm mặt sẽ hưng vượng, Ngọ, Mão ôm cả núi tiền, trúng số độc đắc mỗi ngày, Thìn thì bưng lộc túi người, tiền về như lũ sông Hồng

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Ngoài ra họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Tử vi 10 ngày tới (1/9-10/9/2022) của người tuổi Ngọ cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong những ngày đầu tháng. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt trong tháng 9. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

Tử vi 10 ngày tới (1/9-10/9/2022), 3 con giáp điểm mặt sẽ hưng vượng, Ngọ, Mão ôm cả núi tiền, trúng số độc đắc mỗi ngày, Thìn thì bưng lộc túi người, tiền về như lũ sông Hồng - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, trong 10 ngày tới (1/9-10/9/2022), vận trình tài lộc của tuổi Mão cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ. Do vậy, đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt.

Bản mệnh tuổi Mão xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu.

Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ.

Tử vi 10 ngày tới (1/9-10/9/2022), 3 con giáp điểm mặt sẽ hưng vượng, Ngọ, Mão ôm cả núi tiền, trúng số độc đắc mỗi ngày, Thìn thì bưng lộc túi người, tiền về như lũ sông Hồng - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bản tính ngạo mạn, dễ kích động nên đôi khi hành sự bất cẩn, bị tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, ảnh hưởng xấu tới con đường thăng tiến. Muốn thay đổi cục diện, cách đơn giản và hiệu quả nhất là thay đổi chính mình.

Nhìn chung trong 10 ngày tới (1/9-10/9/2022), tài lộc của tuổi Thìn có được có mất, nhưng được nhiều hơn mất, nên mạnh dạn tiến hành dự định kinh doanh, buôn bán đã ấp ủ từ lâu, kết quả khả quan. Riêng việc đầu tư vào các dự án mạo hiểm, phải tính toán và cân nhắc thật kỹ càng, tránh bị thua lỗ.

Tử vi 10 ngày tới (1/9-10/9/2022), 3 con giáp điểm mặt sẽ hưng vượng, Ngọ, Mão ôm cả núi tiền, trúng số độc đắc mỗi ngày, Thìn thì bưng lộc túi người, tiền về như lũ sông Hồng - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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