Tử vi 10 ngày liên tiếp : 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, vạn sự như ý, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 10:05

10 ngày này là thời gian tiền bạc và tình cảm đều đủ đầy của 3 con giáp sau đây.

 

Tuổi Thân

10 ngày này hứa hẹn mang lại nhiều thay đổi quan trọng đối với người tuổi Thân. Tuy phải nỗ lực rất nhiều trong công việc nhưng đây là thời điểm để người tuổi Thân gặt hái được những thành quả của mình. Vốn là những người vui tính và lanh lợi, tuổi Thân luôn được mọi người quý mến và được lòng từ cấp trên đến cấp dưới. Đối với người tuổi Thân, công việc phải được hoàn thành xuất sắc và hoàn hảo. Gần như mọi công việc được tuổi Thân hoàn thành đều được mọi người ưng ý.

Tử vi 10 ngày liên tiếp : 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, vạn sự như ý, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày này, dù được thần tài chiếu cố nhưng người tuổi Thân vẫn cần cẩn thận, đề phòng những kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng lòng tốt của mình. Nếu cần phải đưa ra quyết định lớn về mặt công việc, tuổi Thân nên xin ý kiến của những người đáng tin cậy. Không nên một mình đưa ra quyết định, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến công việc nếu quyết định được suy nghĩ không thấu đáo.

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày này, tuổi Tuất được lòng mọi người trong những vấn đề cần thể hiện khả năng lãnh đạo và điều hành. Tuất vốn luôn giữ được uy tín với tập thể, vậy nên ý kiến đưa ra trong hôm nay được mọi người đón nhận và thông qua rất nhanh.

Tử vi 10 ngày liên tiếp : 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, vạn sự như ý, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này cũng được coi là thời gian tài lộc hanh thông thịnh vượng với tuổi Tuất. Những ai đang có ý định đầu tư, buôn bán kinh doanh thì quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng trôi chảy, hứa hẹn thu nhập tốt hơn thời gian trước nhiều.

Tuổi Ngọ

Bước vào 10 ngày này những lo âu, muộn phiền của tuổi Ngọ cũng sẽ trôi qua, nhường chỗ cho những thành tựu mới trong sự nghiệp và cuộc sống của họ. Theo các chuyên gia phong thủy, trong 10 ngày này, tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, khiến nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi 10 ngày liên tiếp : 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, vạn sự như ý, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ cũng cần ứng xử khiêm nhường, khéo léo hơn với đồng nghiệp. Họ hoàn toàn có thể nhờ tới sự trợ giúp của những người khác khi phát sinh các vấn đề. Thời gian này, tuổi Ngọ có quý nhân trợ giúp nên càng biết cách vun vén các mối quan hệ. Người tuổi Ngọ không phải lo lắng gì về chuyện sức khỏe trong thời gian này. Tất nhiên, để duy trì được nó thì Ngọ cũng phải chú ý chăm sóc cơ thể bằng 1 chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp, không nên quá ham mê công việc mà tăng ca liên tục, bỏ bê bản thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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