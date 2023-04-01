Tử vi 10 ngày đầu tháng 4, những con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy phú quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 02:52

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong 10 ngày đầu tháng 4, những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Mão

Thông minh, nhân hậu và sống vô lo vô nghĩ nên những khi giúp đỡ người khác Mão cũng chẳng hề tính toán. Chỉ cần sống đúng với lương tâm, không làm điều gì khiến bản thân cắn rứt thì Mão đã thấy hài lòng. Nhờ sự phúc hậu, thiện lương ấy nên con giáp may mắn này được bề trên hết lòng thương yêu, che chở.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm trong cuộc sống thì sang 10 ngày đầu tháng 4, con giáp tuổi Mão giàu sang này sẽ được hái trái ngọt đời mình. Làm một hưởng mười, tiền ùa vào nhà chính là phúc phần trời đã an bài cho Mão.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 4, những con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy phú quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày đầu tháng 4, con giáp tuổi Tuất sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong khi nhiều người đang chật vật kiếm tiền thì con giáp này còn đang bận đếm tiền ấy chứ. Dịch bệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn thu của những chú Chó ít nhất là ở thời điểm này.

Bản mệnh biết cách xoay sở để giữ cho nguồn thu của mình vẫn tạm ổn định. Ngoài năng lực thì không thể phủ nhận sự may mắn của con giáp này vì bạn không phải cắt giảm lương thưởng hay nghỉ việc không lương. Tuổi Tuất vẫn có thu nhập ổn định thậm chí có thêm nhiều khoản tiền nhờ việc buôn bán khiến bạn luôn rủng rỉnh.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 4, những con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy phú quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù phải bươn chải từ sớm, những ngày đầu lập nghiệp khốn khó trăm bề nhưng Thân chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ luôn tâm niệm, chỉ cần bản thân cố gắng, chăm chỉ thì ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Nhờ không ngừng tìm tòi, sáng tạo, dám dấn thân nên Thân được trời Phật nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Trong 10 ngày đầu tháng 4, con giáp may mắn tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, ngày trước khốn khó bao nhiêu thì giờ đây họ càng an nhàn, sung sướng bấy nhiêu.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 4, những con giáp hưởng trọn vinh hoa, hứng đầy phú quý, vạn sự viên mãn, của cải chảy ào ào vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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