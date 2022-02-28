Tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch: 3 con giáp ĐỔI VẬN mạnh mẽ, ngồi rung đùi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 09:16

Về tài chính, số dư trong tài khoản của 3 con giáp không ngừng tăng giúp họ có cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường biết suy nghĩ nhưng đôi khi dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh nên khó tránh những khó khăn, thất bại. Đa số người tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều gian nan trước khi gặt hái được thành công. Nhưng khi con giáp này có tất cả mọi thứ trong tay thì cuộc đời sẽ càng thăng hoa và thịnh vượng hơn.

Trong năm nay, tuổi Tỵ được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn và đổi vận.

Cụ thể bước vào tháng 2 âm lịch này, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, người này không những giúp cho sự nghiệp tuổi Tỵ phát triển mà còn đem đến cơ hội làm giàu có một không hai. Vì vậy, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì những năm về sau không cần lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Sửu

Bước sang tháng 2 âm lịch, vận trình của tuổi Sửu tương đối thuận lợi. Con giáp này bước vào một giai đoạn mới với những dự định mới. Tử vi nói rằng do cung mệnh xuất hiện cát tinh lại có vận chính tài vô cùng vượng phát nên đây là thời điểm phúc lộc tràn trề với người tuổi Sửu.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch: 3 con giáp ĐỔI VẬN mạnh mẽ, ngồi rung đùi đếm tiền - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Công việc của tuổi Sửu có quý nhân phù trợ nên diễn ra vô cùng thuận lợi, tài khí tăng nhanh chóng. Đây là thời điểm thích hợp để cầu tài, bắt đầu những dự định mới với nhiều thuận lợi, may mắn.

Về tài chính, số dư trong tài khoản của tuổi Sửu không ngừng tăng giúp con giáp này có cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Hợi

Tử vi của tuổi Hợi cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực. Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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