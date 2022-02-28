Được Thần Tài hoan hỷ vẫn gọi, Quý nhân đến tận nhà "dúi tiền vào tay" - 3 con giáp hưởng lộc lớn, 15 ngày tới có cục tiền "siêu to khổng lồ"

Thân là một trong 3 con giáp may mắn vào 15 ngày tới này. Theo tử vi , Thân có quý nhân giúp đỡ nên khá vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình làm việc nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt.

Tuy nhiên, sự giúp đỡ của quý nhân hay may mắn chỉ là yếu tố phụ. Quan trọng là Thân có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Nhờ đó mà Thân thêm tự tin hơn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ.

Vào 15 ngày tới này đường tình duyên của Thân vượng sắc. Người còn độc thân nên nắm lấy cơ hội, đừng để mình bỏ lỡ yêu thương.

Tuổi Dần

Tử vi 15 ngày tới dự đoán những người tuổi Dần được Thực thần nâng đỡ, họ làm ăn có lộc, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để xuất hành hoặc làm các công việc liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra.

Tuổi Ngọ

Đúng 15 ngày tới, Tam Hội mang tới một ngày tuyệt vời cho các tương tác xã hội của con giáp tuổi Ngọ. Bạn có thể kết nối với bạn bè, giao lưu với những người bạn mới, nhờ đó mở rộng các mối quan hệ. Từ những mối quan hệ đó sẽ mang đến cho bạn những mối làm ăn lớn, thu về lợi nhuận khủng.

Với sự giúp sức của Thực Thần nên hứa hẹn sự trưởng thành, bản lĩnh của một người đặc biệt nào đó sẽ đem lại cho con giáp tuổi Ngọ nhiều cảm hứng ngày hôm nay. Đây cũng là ngày mà bạn muốn làm mới mình theo cách tích cực nhất có thể, vì bạn không muốn mình tụt lại phía sau.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo