Tử vi 0h ngày 10/10: Top 3 con giáp được quý nhân phù trợ, cầu gì có đó, mưu sự tất thành, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 19:03

Chẳng những may mắn trong thời gian trước, mà 3 con giáp này còn có sự nghiệp phát triển nhảy vọt trong ngày 10/10.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vẫn nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ còn là con giáp lương thiện, thích giúp đỡ mọi người mà chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn. Cũng nhờ vậy mà họ được nhiều người yêu mến.

Tử vi 0h ngày 10/10: Top 3 con giáp được quý nhân phù trợ, cầu gì có đó, mưu sự tất thành, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi là người biết quản lý thu chi rất có kế hoạch, cộng thêm bản thân đã có tài lộc rất vượng nên về hậu vận họ thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ. Trong tháng 9 này, người tuổi Hợi có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Sự chăm chỉ giúp Hợi giải quyết được khó khăn. Người làm kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn, gặp được đối tác làm ăn uy tín.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thẳng thắn, cương nghị, dám nghĩ dám làm, không sợ khó không sợ khổ, luôn phấn đấu vươn lên để khẳng định bản thân.

Tử vi 0h ngày 10/10: Top 3 con giáp được quý nhân phù trợ, cầu gì có đó, mưu sự tất thành, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời gian này, với năng lực xuất sắc cũng như vận may kéo đến, người tuổi Ngọ không gặp bất cứ trở ngại nào trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, gặp hung hóa cát. Chính vì thế, nếu không bỏ lỡ thời điểm vàng ngày, người tuổi Ngọ không chỉ nhiều tiền, thành công trong công việc mà còn vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào trong tình cảm. Người độc thân sẽ gặp được mối nhân duyên của cuộc đời, người đã kết hôn sẽ có thêm lộc về con cái, gia đạo bình an.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho hay, cuộc sống của tuổi Dần thời gian qua không quá tốt cũng không quá xấu, bởi lẽ trời sinh tuổi Dần vốn tự tin, mạnh mẽ và rất kiên cường, nên dù có gặp phải gian nan trắc trở thế nào, họ cũng đều tự lực vượt qua mọi thứ. Tuy nhiên theo tử vi vào thời gian điểm này, vận mệnh tuổi Dần sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu tan chảy và chạy đến tuổi Dần với tốc độ chóng mặt. Trong sự nghiệp, họ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, bên cạnh đó tiền tài vật chất cũng theo đó mà ngày càng tăng thêm.

Tử vi 0h ngày 10/10: Top 3 con giáp được quý nhân phù trợ, cầu gì có đó, mưu sự tất thành, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có tham vọng, đây là cột mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong sự nghiệp. Báo hiệu tuổi Dần sẽ ngồi được vị trí cao nhất và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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