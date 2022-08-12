Từ rằm tháng 7 đến hết tháng, 3 con giáp có nhiều điềm lành nhất, vận mệnh thăng tiến ngút trời, hưởng cuộc sống ngọt như mật

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 11:53

Trong thời gian tới, những con giáp dưới đây vô cùng may mắn, làm gì cũng thành công, giàu có viên mãn khiến bao người ghen tị.

Tuổi Sửu

Trong số các con giáp thì người tuổi Sửu chính là con giáp luôn nỗ lực, chăm chỉ. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ không tin vào số phận. Tử vi thời gian tới người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Sửu đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ.

Trong thời gian trước đó người tuổi Sửu tuy rằng họ cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt trong thời gian tới đây, vận may của tuổi Sửu bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Từ rằm tháng 7 đến hết tháng, 3 con giáp có nhiều điềm lành nhất, vận mệnh thăng tiến ngút trời, hưởng cuộc sống ngọt như mật - Ảnh 1
Người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến kể từ thời gian này. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao. Tuy nhiên, tuổi Tỵ vẫn nên thận trọng kẻo dễ bị kẻ gian hãm hại. Trong chuyện tiền nong, người tuổi Tỵ nên cẩn thận nếu muốn đầu cơ lớn cần tìm hiểu thật kỹ càng để tránh thất bát.

Thời gian tới những người tuổi Tỵ dù là người người độc thân sẽ dễ tìm được 1 nửa phù hợp. Với những người tuổi Tỵ đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm phần khấm khá giàu có. Đặc biệt người tuổi Tỵ còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn. Những người tuổi Tỵ dù có gặp khó khăn gì thì trong thời gian này cũng sẽ vượt qua dễ dàng, trở thành giàu có.

Từ rằm tháng 7 đến hết tháng, 3 con giáp có nhiều điềm lành nhất, vận mệnh thăng tiến ngút trời, hưởng cuộc sống ngọt như mật - Ảnh 2
Tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến kể từ thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão ngay từ khi sinh ra vốn đã có trái tim thiện lương, tử tế, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống thường ngày, họ là những người hoạt bát và thân thiện, khiêm tốn, không thích tranh giành hay hơn thua thiệt hơn.

Những tính cách tốt đẹp này giúp bản mệnh nhận được cái nhìn thiện cảm từ những người xung quanh. Với tính cách nho nhã, lương thiện và tử tế này, tuổi Mão hoàn toàn xứng đáng nhận được sự che chở, phù trợ của Thần Phật. Vì thế, vận mệnh cả đời của con giáp này vô cùng thuận lợi, luôn bình an và viên mãn, ít khi chịu cảnh thương đau cũng là điều hiển nhiên.

Tình yêu khá ổn, gia đình hòa thuận, người bạn đời chính là người giúp bạn có được những kế hoạch lớn trong công việc giúp bạn thăng quan tiến chức trong thời gian từ giờ đến cuối tháng. Cả một đời nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ, vì thế họ nhất định có thể sống một cuộc sống với mọi điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang. 

Từ rằm tháng 7 đến hết tháng, 3 con giáp có nhiều điềm lành nhất, vận mệnh thăng tiến ngút trời, hưởng cuộc sống ngọt như mật - Ảnh 3
Vận mệnh cả đời của con giáp này vô cùng thuận lợi, luôn bình an và viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Xui xẻo nhường bước cho đại lợi, 3 ngày tới có 3 con giáp làm đâu thắng đó, "trăm trận trăm thắng", tài lộc ngút ngàn

Xui xẻo nhường bước cho đại lợi, 3 ngày tới có 3 con giáp làm đâu thắng đó, "trăm trận trăm thắng", tài lộc ngút ngàn

3 ngày tới sẽ là ngày 3 tuổi dưới đây gặp được rất nhiều điều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi hôm nay con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng