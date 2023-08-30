Từ ngày mai, thứ Năm (31/8/2023): 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, vạn điều hanh thông, tài vận thuận buồm xuôi gió, thăng tiến vùn vụt trong tương lai

Tử vi hôm nay ngày 31/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng cuộc sống.

Tình cảm: Mối quan hệ của bạn sẽ được đánh giá cao bởi sự chân thành và lòng tử tế, cùng tạo ta những hoạt động chung và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Công việc: Sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi sẽ giúp người tuổi Sửu vượt qua mọi thách thức trong công việc, cố gắng hoàn thiện dự án và tạo ra sự xuất sắc trong mọi công việc mà bạn thực hiện.

Tài lộc: Sự cẩn trọng và sự đa dạng trong việc quản lý tài chính sẽ mang lại sự ổn định cho bạn khi đầu tư vào các cơ hội có tiềm năng và hạn chế những chi tiêu không cần thiết.

Sức khoẻ: Duy trì lối sống lành mạnh là điều quan trọng, bạn cần cố gắng cân bằng tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 31/8/2023 hôm nay, tuổi Thìn trở nên vô cùng quyết tâm và mạnh mẽ. Con giáp này nghĩ gì làm nấy và sẵn sàng là người đi tiên phong. Dường như khó khăn cũng chẳng thể khiến bản mệnh chùn bước.

Tuổi Thìn rất tự tin và cho rằng mình tài năng hơn hẳn những người xung quanh. Tự tin là tốt, tuy nhiên đừng tự biến mình thành một kẻ hợm hĩnh. Nhiều lúc bản mệnh cần phải khiêm tốn hơn và lắng nghe ý kiến của mọi người để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt để thực hiện những công việc trọng đại. Vì thế, bản mệnh nên lên kế hoạch thực hiện các công việc mình ấp ủ từ lâu, quá trình bắt tay vào làm ắt sẽ gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp sẽ đón tài lộc rực rỡ khi bước qua ngày cuối cùng của tháng 8 (31/8/2023). Bản mệnh nói lời tạm biệt với những xui xẻo trong thời gian trước đó. Công việc sẽ ngày một suôn sẻ, bản mệnh làm đâu thắng đó.

Thời điểm này, các phương diện trong cuộc sống đều trở nên thuận lợi hơn đối với người tuổi Dần. Nhờ vậy, con giáp này cũng đạt nhiều thành công hơn, cuộc sống tràn đầy niềm vui, tiền tài về liên tục.

Với những người đang tìm việc, bản mệnh có thể tìm được chỗ làm lý tưởng, công việc thuận lợi, thoát khỏi cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.