Tử vi ngày mai, thứ Sáu 25/8/2023, Cát Thần mở túi tặng tiền, 3 con giáp có 'số hưởng', dư dả tiêu xài, lộc phát triền miên

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 09:50

Theo tử vi 12 con giáp, đúng thứ Sáu ngày 25/8/2023, 3 con giáp này được Cát Thần mở túi tặng tiền, tiền tài dư dả, lộc phát triền miên.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người cầm tinh con dê vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác. Tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao. Đúng thứ Sáu ngày 25/8/2023, con giáp tuổi Mùi được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông.

Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Tuổi Mùi cũng bị sao xấu đảo loạn, dễ gặp rắc rối nhỏ. Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 25/8/2023, Cát Thần mở túi tặng tiền, 3 con giáp có 'số hưởng', dư dả tiêu xài, lộc phát triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những chú Rồng vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Đúng thứ Sáu ngày 25/8/2023, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Điều lưu ý duy nhất là trong thời gian này, có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Thìn có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên sau đó bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Lộc lá tràn vào túi đếm không xuể.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 25/8/2023, Cát Thần mở túi tặng tiền, 3 con giáp có 'số hưởng', dư dả tiêu xài, lộc phát triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ trong thứ Sáu ngày 25/8/2023. Tuổi Tý vốn không tin tưởng vào tình yêu viễn vông, mà không biết rằng, hạnh phúc tưởng chừng xa vời đang ở trước mắt. Con giáp có thể gặp tình yêu sét đánh của đời mình, mở ra một con đường hạnh phúc, ngọt ngào.

Tuổi Tý đầy phấn chấn, tự tin, nên làm việc gì con giáp cũng hứng khởi, đạt thành công. Nhờ vậy, bạn sẽ có những ngày tháng đầy viên mãn, vừa làm việc cống hiến hết sức mình, có được tiền tài, công danh, vừa ngập trong tình yêu thăng hoa, kết trái. Chưa kể còn nhận lộc bất ngờ từ đồng nghiệp trong những ngày tới.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 25/8/2023, Cát Thần mở túi tặng tiền, 3 con giáp có 'số hưởng', dư dả tiêu xài, lộc phát triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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