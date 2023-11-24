Từ ngày mai, thứ Bảy (25/11/2023): 3 con giáp ăn trọn tài lộc, đổi đời lên hương, giàu có vô biên, tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm mặn nồng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 25/10/2023, tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bản mệnh đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Nhưng vận trình tình cảm lại đi xuống. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người. Con giáp này con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trong tháng 11/2023 này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Sửu thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Họ sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Sửu giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Với thực lực xuất sắc trong ngày mới 25/11, người tuổi Sửu được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Ngọ dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chuẩn bị chu đáo cho từng công việc.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn luôn có cách làm việc cẩn thận, chu đáo chuẩn bị mọi việc.

Tình cảm: Tình yêu bạn đang có sự mệt mỏi khi không thể chia sẻ cùng với nhau.

Tài lộc: Hi vọng mức chi tiêu được cải thiện, bạn mua sắm khá nhiều.

Sức khoẻ: Thời tiết thay đổi, thường ho dai dẳng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.