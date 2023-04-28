Từ ngày Giỗ Tổ 10/3, 3 con giáp được HÙNG VƯƠNG ban phước, phúc lộc đề huề, tiền tài như ý, khổ ải rút lui nhường đường cho vận may trải thảm

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý đa phần đều táo bạo, nhiệt tình trong công việc và cuộc sống. Họ có tinh thần phiêu lưu và thích khám phá những điều mới mẻ.

Từ ngày Giỗ Tổ 10/3, người tuổi Tý sẽ bước lên một nấc thang mới về tài lộc. Họ thu về không ít của cải, nợ nần cũng trả hết. Người làm trồng trọt, chăn nuôi, sau những tháng ngày vất vả, cực nhọc, họ cũng thu được thành quả xứng đáng.

Con giáp này tin vào bản thân, độc lập trong suy nghĩ và có thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát và nhanh chóng.

Điều đáng mừng là mùa vụ năm nay của họ mưa thuận, gió hòa, tốn ít chi phí hơn năm ngoái. Với những người làm kinh doanh thì hàng hóa của họ bán chạy, giúp họ thu về nguồn lợi nhuận dồi dào.

Tuổi Mùi

‏Người tuổi Mùi lanh lợi, có khí chất phú quý. Họ làm việc gì cũng có kế hoạch đặc biệt, luôn hoạch định tương lai của chính mình nên cuộc đời này được định sẵn là phi thường.

Từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, vận khí của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rất nhiều so với những tháng đầu năm 2023.

Ảnh minh họa: Internet

‏Khi vận khí tốt, không chỉ sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, họ cũng dễ được quý nhân phù trợ, gặt hái những mối quan hệ chất lượng cao. Khi nhận được sự chỉ đường dẫn lối, họ có thể nhanh nhạy nắm bắt được nhiều cơ hội mới, giúp sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn. ‏

‏Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Nguồn tài chính của họ cũng dồi dào hơn trước, không cần lo lắng trượt dốc.

Tuổi Tuất

Vốn dĩ tuổi Tuất luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi 12 con giáp, từ ngày Giỗ Tổ 10/3, người tuổi Tuất có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong tương lai.

Tuổi Tuất này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Thời điểm sắp tới, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.