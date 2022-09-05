Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 10:45

Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9, 3 con giáp này gặt hái được nhiều tài lộc. Những cơn mưa may mắn giúp họ nhanh chóng vượt qua khó khăn, có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số cho biết, những người tuổi Dần luôn tỏ ra rất hung dữ, không thích quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, con giáp này lại là những người có nội tâm sâu sắc, tốt bụng với mọi người. Bản mệnh có khả năng ứng phó tốt với mọi việc nên trong nhiều trường hợp gặp rủi ro cũng không quá hao tài, tốn của.

Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 1
Những ngày tới của bản mệnh cũng sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, mọi sự đều may mắn, càng đi xa càng leo cao - Ảnh minh họa: Internet

Công việc làm ăn trong 4 ngày tới (6/9 - 9/9) của người tuổi Dần cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhất là sau khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn, gian nan, vận khí của con giáp này bùng nổ, có quý nhân giúp đỡ, vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh chóng, cơ hội tốt mở ra trước mắt.

Con giáp tuổi Dần rất nhanh chóng đạt được thành tựu cho riêng mình. Những ngày tới của bản mệnh cũng sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, mọi sự đều may mắn, càng đi xa càng leo cao.

Tuổi Mùi

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Con giáp này không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, với sự nhiệt tình và đáng tin cậy, nếu trở thành sếp, bản mệnh sẽ là một vị sếp rất thu hút.

Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 2
Bản mệnh hứa hẹn sẽ có tài lộc nở rộ, sống một cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì vê chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9, những người tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, con giáp này còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực.

Thời điểm tài vận này, những người tuổi Mùi có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh. Bản mệnh hứa hẹn sẽ có tài lộc nở rộ, sống một cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì vê chuyện tiền nong.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp nói rằng, bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Con giáp này vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

Từ ngày 6/9 đến ngày 9/9, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 3
Thời gian tới, người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày tới (6/9 - 9/9) nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Thời gian tới, người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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