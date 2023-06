Từ ngày 6/7 đến ngày 16/7, vận số leo thang, 3 con giáp này khởi đầu như ý - kết thúc vẹn toàn, tài lộc thăng hoa vượt trội, lộc lá xum xuê

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Dậu hoạt bát, vui vẻ, rộng rãi, rất thích kết bạn, có kỹ năng xã giao vững vàng, đối nhân xử thế khéo léo nên dễ được mọi người quý mến. Hơn nữa, tuổi Dậu luôn biết cách động viên, ca ngợi và khuyến khích người khác, ở bên người tuổi Dậu luôn khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.

Từ ngày 6/7 đến ngày 16/7, những người tuổi Dậu sẽ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, được quý nhân bám gót, trợ lực, mở ra vận may mới, tài vận đặc biệt hanh thông, nghênh đón phú quý, tích lũy dày thêm. Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất thì sẽ dễ thu được thành tựu lớn.