Từ ngày 5-10/7 VẬN MAY LỘI NGƯỢC DÒNG: 3 con giáp này sẽ bất ngờ đổi vận, khó khăn mấy cũng vượt qua, nghèo khó mấy cũng phát tài phát lộc, gặt hái được thành công, gặp nhiều hỷ sự

Người tuổi Dần còn độc thân không muốn dành thời gian cho những người xa lạ. Bạn vẫn rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại của mình. Với người đã có đôi có cặp, bạn không nên thờ ơ với nửa kia của mình. Nếu bạn không để tâm đến mối quan hệ của mình thì rất dễ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân, đến khi bạn hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thực Thần đem tới tin vui trên phương diện tài lộc. Những mối đầu tư trước đó đem lại cho bạn khoản lời lãi đáng kể. Nhờ số tiền này mà bản mệnh có thể chi tiêu khá thoải mái, không phải lo đến chuyện cháy túi.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Mão tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ai càng tỏ ra xởi lởi với bản mệnh lại càng nhiều mưu kế. Vì thế, bản mệnh tốt nhất không nên cả tin, hãy luôn giữ vững định hướng của mình.

Người độc thân cũng chớ vội xiêu lòng trước lời ngon tiếng ngọt của những kẻ mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, bản mệnh cần quan sát hành động thực tế của đối suông thay vì chỉ lắng nghe những lời nói suông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường phải đối diện với những sự cố không mong muốn. Có vẻ như những chuyện bạn vốn đã làm rất quen tay cũng vẫn sẽ xảy ra rắc rối nếu bạn không tập trung. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh thường xuyên phải đối diện với sự chèn ép, cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ. Điều này khiến bạn rất đau đầu, mệt mỏi, thậm chí những người mới chập chững vào nghề nghĩ tới việc bỏ cuộc.

Thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm