Từ ngày 29/11 đến 9/12, 3 con giáp vận trình sáng ngời, tiền của - tài lộc tăng gấp bội, Trời chấm tên vào sổ vàng, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 07:19

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 29/11 đến 9/12, 3 con giáp này được Trời chấm sổ vàng, vận trình sáng ngời, tài lộc dồi dào, tiền của tăng gấp bội, sự nghiệp may mắn, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Sửu

Từ ngày 29/11 đến 9/12, tuổi Sửu có Hồng Loan nhập mệnh nên nhiều cơ hội giao lưu, tỏa sáng và có sự trợ giúp từ các mối quan hệ như "cá gặp nước". Tài lộc tương đối ổn định vì có sao tài lộc cát tinh chiếu mệnh.

Thời gian này, nhiều cơ hội cho tuổi Sửu tỏa sáng bất ngờ, vận mệnh tốt hơn. Khuyên bạn tuy khởi sắc về mọi mặt nhưng cần khiêm tốn hơn khi giao tiếp, lạc quan và tích cực để cải thiện các mối quan hệ tốt hơn. Người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một thu mười, nguồn thu nhập dồi dào, tài chính ngày một vững chắc.

Từ ngày 29/11 đến 9/12, 3 con giáp vận trình sáng ngời, tiền của - tài lộc tăng gấp bội, Trời chấm tên vào sổ vàng, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán từ ngày 29/11 đến 9/12, người tuổi Tuất được tam hợp quý thần, may mắn trở lại. Công việc của họ thuận lợi, vận mệnh cải thiện theo hướng tích cực, sự nghiệp có những bước tiến mới khiến những người xung quanh bất ngờ.

Tuổi Tuất làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài, có thể gặp những đối tác lớn, ký kết những hợp đồng giá trị cao giúp mang lại nguồn thu nhập ngất ngưởng. Người làm công ăn lương cũng hưởng cuộc sống sung túc nhờ lương thưởng tăng lên. Công việc của tuổi Tuất thuận lợi, tài vận chung có nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn thuận lợi, có quý nhân phù trợ. Nếu người làm kinh doanh có thêm người tuổi Ngọ ở bên mọi việc còn tiến triển tốt hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, cuộc sống của bạn sẽ có những bước chuyển tốt đẹp, mở ra một trang mới tươi sáng.

Từ ngày 29/11 đến 9/12, 3 con giáp vận trình sáng ngời, tiền của - tài lộc tăng gấp bội, Trời chấm tên vào sổ vàng, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Báo hiệu từ ngày 29/11 đến 9/12, tài lộc của tuổi Dậu khởi sắc đáng kể. Hãy nắm bắt cơ hội và tự tin thể hiện bản thân bạn sẽ tỏa sáng và thành công. Nhưng sự nghiệp phát triển như mong đợi khiến bạn dễ cảm thấy áp lực khi đối mặt với hạng mục công việc mới. Vì có quý nhân giúp đỡ nên khi có khúc mắc bạn hãy tìm lãnh đạo hay người có kinh nghiệm tư vấn thì vấn đề sẽ được giải quyết chu toàn.

Tuổi Dậu bước vào thời kỳ vận thế đại vượng phát, vượng phúc vượng tài mà còn được nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Thời gian này, chuyện công danh, sự nghiệp cũng như các vấn đề khác của tuổi Dậu sẽ được giải quyết êm đẹp, hưởng một cuộc sống viên mãn, hanh thông, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Từ ngày 29/11 đến 9/12, 3 con giáp vận trình sáng ngời, tiền của - tài lộc tăng gấp bội, Trời chấm tên vào sổ vàng, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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