Từ ngày 28/11/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền

Bắt đầu từ ngày mai (28/11), con giáp tuổi Sửu sẽ có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của con giáp này trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của chính mệnh trong thời gian trước đây.

Sách tử vi viết rằng, người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, bản mệnh luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng. Những người cầm tinh con Trâu có thể gặp nhiều thất bại nhưng rất ít khi bản mệnh bỏ cuộc.

Sách Thần số học có viết, những người tuổi Mão có tính tình hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn khéo và tinh tế. Con giáp này có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biết, bản mệnh luôn có tài lãnh đạo và biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Những người làm kinh doanh đang tất bật với thương vụ, chuyển hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc và sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Người tuổi này mang tính cách tương đối đơn giản, giàu nhiệt huyết nên được nhiều người quý trọng - Ảnh minh họa: Internet

Khi người khác gặp chuyện, người tuổi Mão sẽ giúp đỡ theo phạm vi, khả năng của mình. Khi bản thân gặp chuyện, con giáp giữ được sự bình tĩnh và không ngừng tìm cách để giải quyết khó khăn. Người tuổi này mang tính cách tương đối đơn giản, giàu nhiệt huyết nên được nhiều người quý trọng.

Từ ngày 28/11/2022 tài lộc của người tuổi Mão sẽ tăng cao. Bản mệnh gặp nhiều cơ may trong công việc. Người tuổi này đạt được thành tích xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, lương thưởng gia tăng. Người tuổi Mão làm kinh doanh thì nhờ vào nỗ lực của bản thân sẽ tìm ra được nguồn hàng mới, gặp gỡ được người cộng sự, nhân viên tâm huyết với công việc. Con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu tăng cao.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu dễ thu hút được sự chú ý từ người khác. Bởi bản mệnh là người có tài, hoạt ngôn, khả năng quan sát nhạy bén, biết cách nắm bắt cơ hội. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Dậu hiền lành, tốt bụng, biết tu dưỡng, coi trọng tình cảm và lẽ phải. Bản mệnh không thích sống một mình, thích giao lưu, kết bạn và có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Con giáp này có nhiều cơ may phát triển sự nghiệp nên bản thân người tuổi này cần chú ý nắm giữ - Ảnh minh họa: Internet

Từ thứ Hai (28/11), người tuổi Dậu có tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này có nhiều cơ may phát triển sự nghiệp nên bản thân người tuổi này cần chú ý nắm giữ. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu, đường thăng tiến rộng mở.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì tài lộc dồi dào, hàng về đến đâu hết đến đó. Các khoản đầu tư của con giáp này từ trước đây sẽ sinh lời. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.