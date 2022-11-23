Kể từ ngày 24/11 dương lịch, 3 con giáp may mắn, có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp khởi sắc, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 08:57

Kể từ ngày 24/11 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ trong lĩnh vực, mọi việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, muốn gì có đó mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Tuổi Tuất

‏Không thể không nhắc đến con giáp tuổi Tuất trong danh sách những con giáp có cuộc sống hạnh phúc, công danh sự nghiệp thăng tiến trong thời gian tới. Người cầm tinh con Chó vốn lanh lợi, luôn biết nắm bắt và vận dụng những cơ hội đưa tới. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng con giáp này luôn vượt qua bằng chính bản lĩnh của mình.

Kể từ ngày 24/11 dương lịch, 3 con giáp may mắn, có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp khởi sắc, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Việc đầu tư của người cầm tinh con Chó cũng có nhiều khởi sắc, dù là khoản đầu tư mới hay cũ đều mang lại lợi đơn lợi kép - Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi nói rằng, sau ngày mai (19/8), có nhiều cơ hội tốt dành cho người tuổi Tuất. Không những được thần tài chiếu cố, bản mệnh còn được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên làm gì cũng thuận, công thành danh toại, tiền bạc dư dả. Việc đầu tư của người cầm tinh con Chó cũng có nhiều khởi sắc, dù là khoản đầu tư mới hay cũ đều mang lại lợi đơn lợi kép, giúp bản mệnh ngày càng thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn tiền tài. ‏

‏Gia đạo của người tuổi Tuất trong thời gian này có nhiều niềm vui đưa tới, mối quan hệ giữa các thành viên tương đối tốt đẹp, hòa khí tốt. Ai chưa kết hôn thì trong năm nay có thể nên duyên với người mà mình mong đợi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn thường cao lớn, vạm vỡ, tính cách can đảm. Con giáp này cũng khá lập dị, khác người, thích làm những công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Trong cuộc sống, con giáp này là người trung thực, đơn giản, tốt bụng, có tổ chức và tỉ mỉ. Người tuổi này thích được khẳng định mình và đáng tin cậy.

Kể từ ngày 24/11 dương lịch, 3 con giáp may mắn, có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp khởi sắc, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thìn từng bước thăng tiến, gặt hái được nhiều thành quả - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai, sự nghiệp của người tuổi Thìn từng bước thăng tiến, gặt hái được nhiều thành quả. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, rước về nhà núi vàng, núi bạc. Cuộc sống của bản mệnh tràn đầy niềm vui.

Người làm kinh doanh trước kia gặp khó khăn thì giờ tìm được cơ hội hợp tác làm ăn, phân phối sản phẩm. Người cầm tinh con Rồng cũng nhận được nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tài sản của Thìn nhờ đó mà tăng lên. Cuộc sống của bản mệnh sung túc hơn trước.

Tuổi Mão

Thầy tử vi nói rằng, những người tuổi Mão nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được con giáp này giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm. Sự giỏi giang, thông minh giúp Mão được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Kể từ ngày 24/11 dương lịch, 3 con giáp may mắn, có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp khởi sắc, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Sự giỏi giang, thông minh giúp Mão được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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