Đúng 16 giờ chiều nay (21/11/2022), 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc, đời đời hưởng lộc

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Sửu rất giỏi nắm bắt cuộc sống, luôn kiên trì với mọi mục tiêu, dù khó khăn đến mấy vẫn luôn duy trì thái độ lạc quan, tích cực. Bản mệnh luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui nên luôn tận tâm làm việc và hòa đồng với mọi người.

Ngày mai được xem là thời điểm tài lộc và may mắn của tuổi Sửu, bởi trong kinh doanh, bản mệnh sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp. Thành công là điều nằm trong lòng bàn tay.

Đúng 16 giờ chiều nay (21/11/2022) người tuổi Sửu nếu biết nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đầu tư, lợi ích đạt được sẽ rất lớn. Kết hợp với sự chăm chỉ và luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, con giáp này hứa hẹn sẽ có sự bùng nổ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người tuổi Sửu cũng rất có duyên với công việc kinh doanh, phát triển kinh tế.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 16 giờ chiều nay (21/11/2022) nhờ Tam Hợp cục trợ vận nên khoảng thời gian tới là lúc mà công việc của người tuổi Dậu vô cùng thăng hoa. Bản mệnh chạm tay tới những cơ hội phát triển và tìm ra hướng đi mới trên con đường sự nghiệp.

Bản mệnh buôn bán đắt khách, công việc năng suất bất ngờ nên không lo tiền không chảy về túi - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này người cầm tinh con Gà có tài vận suôn sẻ, chủ yếu là lộc ăn uống và buôn bán. Bản mệnh buôn bán đắt khách, công việc năng suất bất ngờ nên không lo tiền không chảy về túi. Tuy nhiên, dù là khi rủng rỉnh, con giáp này cũng đừng chi tiêu quá lãng phí.

Thời gian này, tuổi Dậu vượng đào hoa, người độc thân được nhiều người ngỏ lời làm quen, tuy nhiên con giáp này không cần thiết phải quá vội vàng đến với một ai đó. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về mọi người đã.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho hay, thời gian tới, người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ có tinh thần quyết tâm, không sợ vất vả mà bản mệnh sẽ thu về được một khoản tiền rủng rỉnh.

Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu hợp lý nên tuổi Thân luôn giữ được một khoản tiền dư dả, cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều nay (21/11/2022) bản mệnh luôn có quý nhân phù trợ, hay gặp được cơ hội để thăng quan tiến chức hay buôn may bán đắt hái ra tiền. Vì vậy, một khi kết hợp với sự kiên trì, mạnh mẽ, Thân sẽ có khả năng làm nên nghiệp lớn.

Bản mệnh được trao cho cơ hội gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra loạt cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu hợp lý nên tuổi Thân luôn giữ được một khoản tiền dư dả, cuộc sống viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.