Từ ngày 26 đến 30/4 âm lịch, vận mệnh xoay vần, hoạch tài phù trợ, 3 con giáp giàu sang ập đến, vận may liên miên, đẩy lùi xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 10:57

Số phận an bài, người thuộc top 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, càng thêm phúc thêm phần, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu và không quản gian khó nên họ có thừa sự nhạy bén để chớp lấy mọi cơ hội tiến thân. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, dù chẳng cậy nhờ vào ai con giáp bản lĩnh này vẫn đổi vận giàu sang, sung túc an nhàn khi còn khá trẻ.

Sách tử vi mới nhất có nói, từ ngày 26 đến 30/4 âm lịch, Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó.

Từ ngày 26 đến 30/4 âm lịch, vận mệnh xoay vần, hoạch tài phù trợ, 3 con giáp giàu sang ập đến, vận may liên miên, đẩy lùi xui xẻo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù trời có sập xuống đầu thì người tuổi Ngọ vẫn lạc quan yêu đời, vẫn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Nhờ thái độ sống tích cực, thông minh lại có óc sáng tạo vượt trội nên Ngọ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Khổ tận cam lai, từ ngày 26 đến 30/4 âm lịch, con giáp giàu có tuổi Ngọ sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ giúp Ngọ đầu tư đâu sinh lời đó, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

Từ ngày 26 đến 30/4 âm lịch, vận mệnh xoay vần, hoạch tài phù trợ, 3 con giáp giàu sang ập đến, vận may liên miên, đẩy lùi xui xẻo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên từ ngày 26 đến 30/4 âm lịch, tuổi Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Tuổi Hợi sẽ này càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Từ ngày 26 đến 30/4 âm lịch, vận mệnh xoay vần, hoạch tài phù trợ, 3 con giáp giàu sang ập đến, vận may liên miên, đẩy lùi xui xẻo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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