Từ ngày 24/12/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 09:17

Từ ngày 24/12/2022, 3 tuổi chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp phát tài thời gian tới nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay. Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó.

Từ ngày 24/12/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm công ăn lương thì bạn sẽ cần phải cố gắng hết tuần này. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, có một điều bản mệnh phải nhớ là bạn sẽ phải khá vất vả và nỗ lực mới mong đạt được mục tiêu đã đề ra chứ không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu.

Trong thời gian này, tuổi Tuất cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Con giáp may mắn này có thể tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân. Rất có thể trong những chuyến đi ấy, bạn sẽ gặp được người thực sự phù hợp với mình.

Tuổi Tỵ

Thầy phong thủy cho hay, những người tuổi Tỵ vốn tính tình điềm đạm, thông minh và có tư duy logic. Đặc biệt, trong công việc và sự nghiệp, con giáp này đều nhanh nhẹn, nhạy bén với mọi cơ hội nên sự nghiệp chỉ có tiến chứ không có lùi. Mặt khác, người tuổi Tỵ đối xử chân thành, nhiệt tình với bạn bè, luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.

Vì vậy, từ thứ Bảy tuần này, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp nhiều may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao may mắn chiếu mệnh nên tuổi Tỵ làm gì cũng thành công rực rỡ. Từ đó, thu nhập của con giáp tuổi Tỵ cũng tăng lên nhanh chóng. 

Từ ngày 24/12/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Nhờ có sao may mắn chiếu mệnh nên tuổi Tỵ làm gì cũng thành công rực rỡ. Từ đó, thu nhập của con giáp tuổi Tỵ cũng tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài thời gian tới, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm này. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Từ ngày 24/12/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thân có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến trong thời gian qua, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo.

Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể  con giáp này sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bản mệnh bước những bước xa hơn trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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