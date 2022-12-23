Chờ thêm 2 tiếng nữa, 3 con giáp đón Thần Tài ngồi trên nóc tủ, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ ồ ạt chảy về túi

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 08:16

Chờ thêm 2 tiếng nữa, 3 con giáp này được số mệnh an bài sẽ có tài lộc trong tay, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Tuổi Mùi

Chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Mùi có một tuần khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Con giáp này có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Chờ thêm 2 tiếng nữa, 3 con giáp đón Thần Tài ngồi trên nóc tủ, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ ồ ạt chảy về túi - Ảnh 1
 Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh người tuổi này có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Chờ thêm 2 tiếng nữa, sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những dự định sắp tới. Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh người tuổi này có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư.

Con giáp này chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bản mệnh đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Thời gian tới, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì.

Tuổi Thân

Sách tử vi - tướng số viết rằng, qua 2 tiếng nữa, những người tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con giáp còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Thân cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Thời gian tới, tài lộc của người tuổi Thân càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy "ngân khố" của mình. Thời gian này, người tuổi này sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc. Ngoài ra, bản mệnh còn nhanh chóng có được sự thành công trong công việc cũng như giàu có về vật chất và hạnh phúc trong tình cảm gia đình.

Chờ thêm 2 tiếng nữa, 3 con giáp đón Thần Tài ngồi trên nóc tủ, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ ồ ạt chảy về túi - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thân cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chờ thêm 2 tiếng nữa, người tuổi Hợi có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục được đối phương, con giáp này nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên.

Chờ thêm 2 tiếng nữa, 3 con giáp đón Thần Tài ngồi trên nóc tủ, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ ồ ạt chảy về túi - Ảnh 3
Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy - Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bản mệnh có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Con giáp này khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ.

Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Con giáp này dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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