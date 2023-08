Từ ngày 20/2 đến ngày 28/2, Thần Tài nâng niu, tương lai tươi sáng, 3 con giáp 'tắm' trong 'biển tiền', hạnh phúc nhân đôi, TÀI LỘC nhân bốn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, con giáp rồng rất có tài trí, tính tình hiền lành, nhân hậu, tốt tính, giàu có thì nắm bắt cơ hội, gặp vận may phú quý đến sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn khác giới xuất sắc trong đời.

Từ ngày 20 đến ngày 28/2 tới đây, tuổi Thìn sẽ dẫn đầu về tiền tài, cả đời sống vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu rất năng nổ, có chủ kiến, vui vẻ, nhiệt tình và xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, trong các tình huống xã hội họ luôn tỏ ra đẹp trai và rất ngọt ngào.

Từ ngày 20 đến hết tháng 2, Sửu sẽ có những giải thưởng lớn và may mắn lớn, hãy sống vui vẻ, khỏe mạnh, may mắn sẽ đến với bạn, túi tiền rủng rỉnh, nhìn chung đây là khoảng thời gian tương đối may mắn.