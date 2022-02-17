Khởi đầu tháng 3, vận khí bị HUNG TINH chặn đứng, 3 con giáp sắp đối mặt với nhiều trở ngại, công việc bất trắc, tình duyên rạn vỡ, có kẻ âm mưu ám toán

Tháng 3 tới, 3 con giáp xui xẻo bị hung tinh đeo bám, vận khí khó lòng lên hương, sự nghiệp và tình duyên bị ảnh hưởng vô cùng lớn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có nhiều cố gắng trong công việc, song lại gặp vận hạn trong tháng 3 tới đây. Bản mệnh gặp phải cục diện hung tinh chiếu mệnh nên khó lòng phất lên được. Đường công danh tăm tối, lại thêm có kẻ ám toán càng khiến con giáp xui xẻo mệt mỏi, chán chường.

Bên cạnh đó, tử vi tháng 3 dự đoán, đường tình duyên của bản mệnh trong thời điểm này cũng kém sắc. Con giáp và một nửa của mình nảy sinh mâu thuẫn, dễ rạn nứt vì những chuyện nhỏ nhặt.

Đường công danh tăm tối, lại thêm có kẻ ám toán càng khiến con giáp xui xẻo mệt mỏi, chán chường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi có đôi ba phần lười biếng. Bù lại bản mệnh lại vô cùng hiền lành, dễ tin người. Tuy nhiên điều này lại khiến con giáp dễ bị lừa gạt.

Đặc biệt trong tháng 3 tới đây, những người tuổi Hợi vấp phải cục diện kém sắc. Vận mệnh khó phất lên được do có hung tinh trấn giữ. Thần Tài cũng đội nón ra đi kéo theo đường tài lộc suy giảm mạnh.

Đặc biệt trong tháng 3 tới đây, những người tuổi Hợi vấp phải cục diện kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tháng 3 dự đoán, người tuổi Thân siêng năng nhưng khả năng phán đoán kém, không biết nắm bắt cơ hội nên dễ bị tuột khỏi tay những "cơ may" đổi đời trong thời gian sắp tới.

Chưa kể, con giáp còn gặp phải bất trắc trong chuyện tình cảm khiến cho đôi lứa chia lìa, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Lời khuyên cho con giáp tại thời điểm này là nên bình tĩnh, cùng nhau giải quyết xích mích.

Tử vi tháng 3 dự đoán, người tuổi Thân siêng năng nhưng khả năng phán đoán kém - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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