Từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, thăng hạng tài lộc, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 09:54

Tử vi dự đoán, từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Mùi nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh và có quý nhân dẫn dắt đến thành công. Những chú Dê không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, thăng hạng tài lộc, cuộc sống lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn nên dễ dàng vượt qua mọi thử thách.

Từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Không những được quý nhân giúp đỡ, mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài giàu có. Với những người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thành công nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng và đồng thời có thêm rất nhiều nguồn thu lớn.

Từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, thăng hạng tài lộc, cuộc sống lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Khỉ bước vào giai đoạn đổi đời từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch. Tài lộc không ngừng tăng lên, cứ mở cửa là thấy tiền ùa vào nhà. Những tháng vừa qua, tuổi Thân đã gặp nhiều khó khăn. Thời gian này, tuổi Thân sẽ gặp may mắn.

Trong thời gian này, Thần Tài mở sổ vàng chấm tên, cầm tay chỉ việc nên tài lộc quấn thân, tiền bạc ngập nhà, tiêu hoài không hết. Nhờ Thần Tài và quý nhân chiếu cố, con giáp này có thể hoàn thành những dự định đang dở dang. Chính vì thế, các chú Khỉ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc trời, của nả chất chồng, gánh bạc gánh vàng mỏi lưng.

Từ ngày 20/2 - 27/2 âm lịch, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, thăng hạng tài lộc, cuộc sống lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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