Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp Phú Quý chạm đỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 12/09/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phú Quý chạm đỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc từ ngày 19/9 đến ngày 29/9 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, tuổi Mùi hứa hẹn sẽ đón nhận được sự tán thưởng và khen ngợi của mọi người xung quanh với sự dẫn dắt của Thực Thần. Trong thời gian này, bạn nên tập trung vào kế hoạch của mình nhiều hơn và lên ý tưởng cho những bước tiến tiếp theo. 

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp Phú Quý chạm đỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu đang có một vấn đề khó giải quyết với người thân hoặc bạn bè xung quanh, hôm nay khi có nhiều thời gian hơn, cũng là cơ hội cho bạn để hòa giải. Là những người thân thì nên hiểu, thông cảm và bao dung nhau sẽ tốt hơn cho bạn.

 

Ngày nghỉ, bạn cũng sẽ muốn dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Đây là thời điểm hoàn hảo để bạn thử nghiệm một số công thức nấu ăn tại nhà, một số liệu pháp thư giãn hoặc dọn dẹp lại không gian sống. 

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, Tam Hội ghé thăm là lúc để con giáp tuổi Tuất có thể tìm những người đồng đội cho các dự án và mục tiêu của mình. Hãy luôn cởi mở vì bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ các mối quan hệ mới, thế nhưng, đừng quá nôn nóng mà gạt bỏ đi những tiêu chí của riêng mình nhé!

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp Phú Quý chạm đỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan khuyên tuổi Tuất thời gian này cần học cách cởi mở, tránh rắc rối, gây gánh nặng cả về tâm lý và tài chính. Đây là lúc bạn học cách điều chỉnh trạng thái cá nhân, cải thiện thói quen làm việc và nghỉ ngơi phù hợp.

Ngũ hành tương sinh giúp bạn sáng suốt hơn trong các quyết định, bạn cũng không dễ lung lay bởi những ý kiến của người khác. Bằng con mắt trực quan, khách quan hơn, bạn đánh giá cao hơn nỗ lực của mọi người. 

Con giáp tuổi Dậu 

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, nhờ Tam Hợp cục độ mệnh, người tuổi Dậu có một ngày mưu sự thuận lợi. Con giáp này gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến với bạn. 

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp Phú Quý chạm đỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong hôm nay, bản mệnh không cần phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc bởi vận trình tài lộc của bạn đang có dấu hiệu khởi sắc mạnh. Nhất là người buôn bán kinh doanh sẽ có những mối làm ăn mới, buôn bán đắt hàng, tiền bạc thu về không ít. 

Ngũ hành tương sinh đưa đường dẫn lối, mang tới nhân duyên tốt lành cho người tuổi Dậu, giúp con giáp này còn độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ hay một chuyến đi du lịch.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

