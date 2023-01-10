Từ ngày 19/12 âm lịch, 3 con giáp đón vận may ngọt ngào, tài lộc thăng hoa, thuận buồm xuôi gió trước thềm năm mới

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người thích tự do, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc không gò bó, cần đến sự sáng tạo. Người tuổi Ngọ hợp làm chủ hơn là làm thuê.

Gần đây, vận thế của con giáp tuổi Ngọ sa sút. Sự nghiệp của họ bị cản trở hoặc chỉ dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì lớn.

Dù hiện tại con giáp này đang làm thuê nhưng sau này khi có cơ hội, họ cũng sẽ tách ra kinh doanh riêng. Người tuổi này tràn đầy nhiệt huyết, nói được làm được nên được nhiều người nể trọng.

Từ ngày 19/12 âm lịch trở đi, tài vận của con giáp này tăng cao. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt nhờ được quý nhân phù trợ. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng nhận thêm tin mừng. Nông sản, vật nuôi của họ đều được mùa, được giá.

Người tuổi này thành công trong công việc, thu nhập tăng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dần

Từ ngày 19/12 âm lịch trở đi, cơ hội kiếm tiền đã tìm đến với người tuổi Dần, nhờ thế mà cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên.

Với người làm ăn kinh doanh, có thể con giáp này sẽ gặp được cơ hội kiếm tiền hiếm có, chỉ cần chịu khó vất vả một chút là sẽ có được tiền bạc trong tay. Quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều mối khách hàng triển vọng.

Phương diện sự nghiệp vẫn duy trì được phong độ ổn định. Cũng bởi bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc, thể hiện năng lực của bản thân để mọi kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự. Cấp trên chắc hẳn sẵn sàng dành cho Dần những khoản thưởng nóng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tài vận ổn định, khi có tiền trong tay, Dần cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý, tránh sa đà vào chuyện mua bán sắm sửa không cần thiết.

Tuổi Tuất

Từ ngày 19/12 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ là một trong những con giáp được sao may mắn chiếu cố, bất kể họ làm việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Đối với những người làm kinh doanh có khả năng sinh lời gấp mấy lần.

Họ có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình con giáp này đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.