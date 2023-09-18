Từ ngày 19/9 đến 29/9, 3 con giáp đến hồi phát tài, vận đỏ đến liên tục, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 09:14

Thời gian từ ngày 19/9 đến 29/9, những con giáp này may mắn làm việc gì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền bạc, tình duyên viên mãn.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, những người tuổi Thìn chính là con giáp may mắn từ ngày 19/9 đến 29/9. Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội thăng tiến nhờ biết biến khó khăn thành thời cơ để bứt tốc mạnh mẽ. Người tuổi Thìn sẽ được Quý nhân giúp đỡ để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

Ngoài ra, tuổi Thìn cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ các công việc tay trái. Chính sự năng nổ, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ sẽ giúp bạn không phải rơi vào tình trạng băn khoăn, tính toán quá nhiều trước khi mua một món đồ.

Từ ngày 19/9 đến 29/9, 3 con giáp đến hồi phát tài, vận đỏ đến liên tục, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi cho biết, từ ngày 19/9 đến 29/9, người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Với thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức nhưng bạn sẽ sớm nhận được những thành tựu xứng đáng.

Trong thời gian này, bạn thường được cấp trên giao phó trọng trách, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, có sức ảnh hưởng trong tập thể. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ đang các chức vụ quản lý, chủ quản, tháng này công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới.

Từ ngày 19/9 đến 29/9, 3 con giáp đến hồi phát tài, vận đỏ đến liên tục, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều tin vui từ ngày 19/9 đến 29/9. Trước hết, trên đường công danh sự nghiệp, bản mệnh đang bước những bước hết sức vững vàng, làm đâu chắc đó nên gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Trong thời điểm này, tuổi Tỵ có thể ký kết hợp đồng, mưu cầu đại sự rất dễ thành. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình, bạn sẽ tìm được huớng phát triển thích hợp.

Trong thời gian này tuổi Tỵ sẽ tăng nguồn thu nhập của bạn vẫn rất ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính thực, còn nếu muốn nhận thêm những khoản lợi nhỏ thì bạn có thể làm thêm những công việc tay trái hoặc dự án đầu tư ngoài.

Từ ngày 19/9 đến 29/9, 3 con giáp đến hồi phát tài, vận đỏ đến liên tục, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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