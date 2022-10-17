Từ ngày 18/10 đến 30/10, Thần Tài yêu chiều hết mực, 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 07:45

Tử vi 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian từ ngày 18/10 đến 30/10, nếu thuộc top con giáp này thì bản mệnh sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sụ.

Tuổi Tuất

Tuất thẳng thắn, cương trực nên vô tình gây thù chuốc oán với không ít người. Thế nhưng, nếu tiểu nhân ra sức ganh ghét đố kỵ, dùng đủ chiêu hèn kế bẩn để hãm hại thì Tuất cũng được quý nhân hết lòng chiếu cố, chở che qua mọi kiếp nạn.

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, sang thời gian từ ngày 18/10 đến 30/10, con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Từ ngày 18/10 đến 30/10, Thần Tài yêu chiều hết mực, 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, sang thời gian từ ngày 18/10 đến 30/10, con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ liên tục đón tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ ham học hỏi, có chí tiến thủ nên sau những khốn khó, thất bại Ngọ không hề nao núng. Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Ngọ sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ ngày 18/10 đến 30/10 chính là thời kỳ hoàng kim của con giáp giàu có tuổi Ngọ. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên trong thời gian này, Ngọ sẽ phú quý an nhàn.

Từ ngày 18/10 đến 30/10, Thần Tài yêu chiều hết mực, 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ ngày 18/10 đến 30/10 chính là thời kỳ hoàng kim của con giáp giàu có tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh con giáp tuổi Tý là người cực khôn khéo, tinh anh. Nếu người khác có suy nghĩ "Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào" thì Tý luôn là người đi tắt đón đầu xu thế, tạo nên tiếng vang lớn cho sự nghiệp của mình.

Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Tý chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thái Âm cát tinh chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này từ ngày 18/10 đến 30/10.

Từ ngày 18/10 đến 30/10, Thần Tài yêu chiều hết mực, 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Thái Âm cát tinh chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này từ ngày 18/10 đến 30/10 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai (thứ Sáu ngày 14/10), Thần Tài sẽ chọn 3 con giáp nào để phát lộc, quý nhân kề cận giúp đỡ, tiền bạc gia tăng?

Sau ngày mai (thứ Sáu ngày 14/10), Thần Tài sẽ chọn 3 con giáp nào để phát lộc, quý nhân kề cận giúp đỡ, tiền bạc gia tăng?

Sau ngày mai (14/10), Thần Tài thường đến và quý nhân luôn ở đó, 3 con giáp gặp may mắn không thể ngăn cản.

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