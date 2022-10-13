Sau ngày mai (thứ Sáu ngày 14/10), Thần Tài sẽ chọn 3 con giáp nào để phát lộc, quý nhân kề cận giúp đỡ, tiền bạc gia tăng?

Tuổi Thìn

Bản thân Rồng rất tốt, tuy có một số khuyết điểm nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua. Mặc dù vậy, để bản thân hoàn thiện hơn, họ sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân, từ từ hoàn thiện trong nỗ lực của mình, không theo đuổi vị trí thứ hai, thứ ba mà theo đuổi vị trí số 1. Đôi khi họ sẽ phải trả giá cho một mục tiêu gấp ngàn lần nỗ lực.

Sau ngày mai (14/10), tuổi Thìn sẽ trở thành một ngôi sao thực thụ, vận trình thay đổi 360 độ và không có ngõ cụt. Những người hoàn hảo xứng đáng có được của cải lớn nhất và những người sinh năm Rồng có thể dễ dàng có được điều mình mong muốn.